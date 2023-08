Afrique du Sud : Jacob Zuma libéré après s’être présenté à la prison, la raison

Ce vendredi 11 aout 2023, le gouvernement sud-africain a annoncé que l’ancien président Jacob Zuma, âgé de 81 ans, s’est présenté brièvement en prison avant d’être relâché immédiatement dans le cadre de remises de peine annoncées le jour même.

Le responsable des services pénitentiaires, Makgothi Samuel Thobakgale, a déclaré qu’une décision avait été prise pour que M. Zuma, qui avait été condamné pour outrage en 2021 et qui avait passé deux mois en prison avant d’être libéré pour raison médicale, « se rende au centre correctionnel d’Estcourt » en pays zoulou (est). « Il est arrivé à six heures ce matin et a été admis dans le système » avant d’être « soumis à une procédure de remise de peine » et libéré une heure plus tard, a-t-il ajouté.

Selon un communiqué du ministère de la Justice, le président Cyril Ramaphosa a validé la réduction des peines des « condamnés non-violents » en raison d’une surpopulation des prisons dans le pays. De plus, elle doit permettre la libération de plus de neuf mille détenus du pays.

Pour rappel, en juin 2021, l’ancien président sud-africain a été condamné pour avoir obstinément refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption pendant son mandat (2009-2018). Aussi, il avait été emprisonné quelques jours après, ce qui avait provoqué plusieurs jours d’émeutes, entraînant la mort de plus de 350 personnes.