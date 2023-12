Afrique du Sud: Décès à 36 ans de la chanteuse Zahara, connue pour son titre culte « Loliwe »

- Publicité-

La chanteuse afro-pop Zahara connue pour son titre à succès « Loliwe », est décédée dans la soirée de ce lundi 11 décembre 2023. La triste nouvelle a été officiellement confirmée par le ministre de la Culture du pays.

Le monde artistique sud-africain est plongé dans le deuil suite à la disparition de Zahara. La célèbre chanteuse de son vrai nom Bulelwa Mkutukana, est décédée lundi dans un hôpital de la ville de Johannesburg après avoir été hospitalisée en raison de problèmes de foie, selon SABC News.

La ministre sud-africaine des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, a annoncé la triste nouvelle dans la matinée de ce mardi, soulignant que le gouvernement était aux côtés de la famille de Zahara depuis un certain temps.

« Je suis profondément attristé par le décès de Zahara« , a déclaré Kodwa. « Mes condoléances les plus sincères vont à la famille Mkutukana et à l’industrie musicale sud-africaine. Le gouvernement est aux côtés de la famille depuis un certain temps déjà. Zahara, avec sa guitare, a laissé une empreinte incroyable et durable sur la musique sud-africaine. », a-t-elle ajouté.

- Publicité-

Le mois dernier, le manager de Zahara, Oyama Dyosiba, avait révélé que la chanteuse était admise aux soins en raison de douleurs physiques. La chanteuse luttait depuis des années contre une maladie du foie, résultant de son combat contre la dépendance à l’alcool. En 2019, sa sœur Nomande avait révélé que les médecins avaient averti que Zahara risquait de perdre la vie si elle ne mettait pas fin à sa consommation d’alcool.

Artiste auteure-compositrice, Zahara a été lauréate du prix de l’album de l’année aux South African Music Awards pour son premier opus « Loliwe ». Elle avait également interprété la chanson titre de Nelson Mandela chez lui en 2013 avant sa disparition. Outre sa contribution musicale, elle s’était engagée activement dans la lutte contre la violence envers les femmes en Afrique du Sud.