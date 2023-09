Afrique du Sud: 20 morts confirmés dans une colision entre un bus et un camion

- Publicité-

Un accident dévastateur entre un bus transportant des employés d’une mine et un camion a coûté la vie à au moins 20 personnes dans la province du Limpopo, au nord de l’Afrique du Sud.

Un drame a frappé la province du Limpopo, en Afrique du Sud, alors qu’un bus transportant des employés d’une mine est entré en collision avec un camion, entraînant la mort d’au moins 20 personnes. L’accident s’est produit en soirée, dimanche dernier, à proximité de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, entre les localités de Niani et Musina.

Selon l’entreprise de sécurité locale Arezwothe Protection Services, la plupart des passagers du bus ont perdu la vie sur place, tandis que le site Internet Times Live a également confirmé le triste bilan de l’accident. Ce dernier aurait eu lieu vers 17 h 00, heure locale, et a été suivi par un incendie dévastateur qui a englouti le bus et le camion, piégeant les occupants encore à l’intérieur.

- Publicité-

Le bus transportait des employés vers la mine de diamants de Venetia, une propriété de la célèbre compagnie De Beers, le plus grand producteur de diamants en Afrique du Sud. Cette tragédie a eu un impact majeur sur la communauté minière et au-delà, suscitant des réactions d’émotion et de soutien.

À l’heure actuelle, les autorités provinciales n’ont pas encore fait de commentaires officiels concernant cet accident choquant. Les images de l’accident et les pertes humaines importantes ont suscité une vague d’émotion dans le pays, rappelant la nécessité de renforcer la sécurité routière et de prendre des mesures pour éviter de telles catastrophes à l’avenir.