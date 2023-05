Afrique du Sud : 17 morts de choléra et une préoccupation croissante

- Publicité-

Une épidémie de choléra en Afrique du Sud a entraîné la mort de 17 personnes, selon les autorités sanitaires locales. La province de Gauteng est particulièrement touchée, avec 29 cas confirmés de choléra et 67 patients actuellement hospitalisés pour une infection gastro-intestinale.

Les autorités sanitaires ont révélé que l’épidémie de choléra avait été initialement signalée à Hammanskraal, une ville située au nord de la capitale Pretoria. Cependant, le nombre de cas confirmés s’est rapidement multiplié, avec plus de 100 personnes traitées à l’hôpital du district de Jubilee et plusieurs autres transférées vers des établissements de santé de Pretoria.

Le choléra est une infection bactérienne causée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut être fatale. Face à cette situation, Nomantu Nkomo-Ralehoko, membre du Conseil exécutif pour la santé et le bien-être de la province de Gauteng, a appelé les habitants à prendre des précautions supplémentaires et à maintenir une bonne hygiène, notamment en évitant de boire de l’eau non potable.

- Publicité-

Il convient de rappeler qu’une épidémie de choléra avait déjà touché l’Afrique du Sud il y a plus de dix ans, causant environ 12 000 cas d’infection. À l’époque, la maladie s’était propagée depuis le Zimbabwe, pays voisin. Cette fois-ci, les autorités sanitaires ont souligné que deux cas confirmés de choléra avaient été signalés chez des patients en provenance du Malawi, autre pays frontalier, où une épidémie avait fait des centaines de morts en février dernier.