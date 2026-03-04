Afrique de l’Ouest : un essor rapide et complexe des drogues de synthèse

Le 3 mars 2026, l’Initiative mondiale contre le crime organisé (GI-TOC) a publié une étude consacrée à la « Cartographie des marchés des drogues synthétiques en Afrique de l’Ouest ». Ce document dresse un état des lieux inquiétant : en l’espace de cinq ans, la région a vu ces marchés se développer à grande vitesse et gagner en diversité, transformant des territoires entiers en points de consommation et de transit.

Les auteurs du rapport soulignent que ces substances se caractérisent par des prix faibles et une forte potentialité d’addiction. Parmi les tendances mises en avant figurent la popularité du kush en Sierra Leone, la présence importante de méthamphétamines au Nigeria, ainsi que la prédominance d’ecstasy dans certains pays comme le Sénégal et la Gambie.

Selon l’analyse, plusieurs facteurs expliquent cette expansion : formulations synthétiques faciles à produire, circuits d’approvisionnement transfrontaliers remodelés et une demande locale en nette hausse, notamment chez les jeunes urbains. Ces éléments conjugués favorisent l’arrivée rapide de nouveaux produits et leur propagation à travers la sous-région.

Les conséquences sont multiples. Le rapport alerte sur l’accroissement des problèmes de santé publique — addictions, toxicomanies aiguës, et pressions sur les structures de soins — tout en pointant des difficultés pour les forces de l’ordre à suivre le rythme des trafics, souvent adaptatifs et opaques.

Points saillants et implications

En détaillant les dynamiques pays par pays, l’étude met en lumière des réalités contrastées : en Sierra Leone, le kush est devenu un produit de consommation courante dans certains quartiers ; au Nigeria, les méthamphétamines circulent largement, alimentées par des réseaux sophistiqués ; et en bord de mer, au Sénégal et en Gambie, l’ecstasy s’est imposée sur des scènes festives mais également en-dehors de celles-ci.

Face à ces évolutions, le GI-TOC insiste sur la nécessité d’une réponse régionale coordonnée. Il préconise le renforcement des capacités d’identification et d’intervention, une meilleure coopération judiciaire entre États et le déploiement de stratégies de réduction des risques pour limiter l’impact sanitaire sur les populations vulnérables.

