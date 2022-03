Afrique de l’Ouest: la CEDEAO crée un centre régional de sécurité maritime

La CEDEAO a installé un centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO) à Abidjan, Côte d’Ivoire. L’organisation veut ainsi lutter efficacement contre les actes illégaux dans le secteur maritime en Afrique de l’Ouest.

Le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO) à Abidjan, Côte d’Ivoire, sera officiellement ouvert le jeudi 31 mars 2022, lors d’une cérémonie qui sera organisée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec le gouvernement ivoirien.

Créé par une décision de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement le 31 juillet 2018, CRESMAO est un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO (EIMS), adoptée le 29 mars 2014. L’EIMS présente les actions prioritaires globales (pour la région et les États membres) qui permettront de relever les défis auxquels le secteur maritime est confronté.

Il se compose de cinq objectifs stratégiques, à savoir : la gouvernance maritime; la sécurité et la sécurité maritimes; la gestion de l’environnement marin; l’économie maritime de la CEDEAO; la recherche et la sensibilisation maritimes.

Selon la CEDEAO, le CRESMAO va aider à la mise en œuvre du SMIC en coordonnant les activités opérationnelles des trois (03) Centres multinationaux de Coordination Maritime (MCMCC) des Zones E, F et G et en surveillant le code de conduite résultant du sommet de Yaoundé du 25 juin 2013. Plus précisément, le Centre assure la gestion et le partage de l’information, le suivi opérationnel, la coordination des crises et la formation.

Notons que le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO), relève de la juridiction du Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO.