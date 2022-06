Afrique de l’Est: bientôt une force régionale pour combattre le terrorisme en RDC?

Des pays de l’Afrique de l’Est ont réitéré ce mardi, leur volonté de mettre en place une force régionale pour lutter contre l’insurrection rebelle en République Démocratique du Congo (RDC).

Réunis en sommet à Goma, en RDC, depuis lundi, les pays membres de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (CAE), à l’exception du Rwanda qui a brillé par son absence, ont discuté de la situation sécuritaire dégradante qui prévaut dans l’Est de la RDC.

Selon le communiqué final du sommet, les chefs d’Etats-majors présents à Goma, ont discuté « des modalités de mise en place d’une force régionale destinée à éradiquer « les forces négatives » qui écument l’est de la RDC ».

La force régionale composée de contingents des pays membres de la CAE opérerait « uniquement » dans l’est de la RDC, et aurait pour mission de « traquer et anéantir » les groupes armés congolais et groupes rebelles étrangers qui ne veulent pas déposer leurs armes et se rendre.

Selon Rfi, « une prochaine réunion aura lieu du 15 au 19 juin prochain dans un pays neutre, à Nairobi au Kenya, pour que Kigali puisse y participer« . Le Rwanda est accusé de soutenir militairement les rebelles du M23 qui affrontent l’armée congolaise dans l’Est du pays. Des accusations que Kigali rejette avec fermeté.

Une dizaine de personnes tuées

L’Est de la RDC est déchiré depuis plusieurs années par des attaques terroristes meurtrières. Les miliciens de CODECO et les rebelles du M23 sont très actifs dans la région et mènent des attaques fréquentes malgré l’état de siège instauré depuis plusieurs mois.

Cette semaine, une dizaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées, dans une attaque armée dans la province de l’Ituri, dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). L’attaque a été perpétrée par les hommes de CODECO.