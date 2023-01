AFRIMA 2023: un responsable agressé par des gendarmes à Dakar, son bras fracturé

Sola Dada, directeur de communication d’AFRIMA a été victime d’une violence au Sénégal à Dakar le week-end dernier.

La huitième édition des All-Africa Music Awards (AFRIMA) dont la cérémonie s’est déroulée ce weekend à Dakar au Sénégal s’est soldée par une agression. Selon seneweb, Sola Dada, le directeur de communication dudit évènement, a été sévèrement agressé par des gendarmes sénégalais.

Le média informe que le directeur de communication des AFRIMA a été agressé par certains éléments de la gendarmerie. « J’ai expérimenté la Teranga sénégalaise », a indiqué Sola Dada après cet incident malheureux qui a failli lui ôter la vie.

Il précise que le cerveau de la bavure est un gendarme nommé Guèye. C’est lui qui aurait donné l’ordre aux éléments de la gendarmerie de le brutaliser et de le menotter comme dit-il « un criminel ».

D’après les faits rapportés , en plus d’avoir perdu ses lunettes et de subir une fracture au niveau de son bras, le directeur de la communication d’AFRIMA a été plaqué contre le sol et battu à sang par les agents de la maréchaussée.

Choquée par cette violence, Victoria Nkong, la productrice associée des AFRIMA a exprimé sa déception. « On pouvait retenir de meilleurs souvenirs malgré tout. Mais actuellement tout ce que je retiens, c’est l’image des agents de sécurité sénégalais en train de tabasser le directeur de communication d’AFRIMA jusqu’à lui casser le bras et le dos », a-t-elle dénoncé.

Avant AFRIMA, le chanteur ivoirien KS Bloom avait également été brutalisé à l’aéroport de Dakar.