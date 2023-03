Afghanistan: un garde tué et plusieurs personnes blessées dans une attaque à la bombe

Une explosion de bombe a coûté la vie à un garde de sécurité et a blessé cinq journalistes afghans ainsi que trois enfants lors d’une cérémonie en hommage aux journalistes dans la ville de Mazar-i-Sharif, située dans le nord de l’Afghanistan, le samedi 11 mars. La police et un participant ont confirmé cette information.

Selon les premières informations, la bombe a explosé lors d’une cérémonie organisée pour commémorer la mort de deux journalistes afghans assassinés en 2020. Les journalistes blessés travaillaient pour des médias locaux et nationaux et ont été rapidement transportés à l’hôpital pour y être soignés. Les trois enfants, qui se trouvaient à proximité de la cérémonie, ont également été blessés.

Les attaques contre les journalistes et les médias sont fréquentes en Afghanistan, où les groupes armés tentent de contrôler l’information et la propagation de la presse libre. Cette attaque est survenue alors que le pays est confronté à une vague de violences et d’attaques terroristes, notamment dans les régions frontalières.

Cette attaque meurtrière montre une fois de plus la vulnérabilité des journalistes en Afghanistan et la nécessité de protéger la liberté de la presse dans ce pays en proie à l’instabilité et à la violence. Les autorités afghanes devraient intensifier leurs efforts pour protéger les journalistes et garantir leur sécurité, tout en mettant fin à l’impunité des auteurs de violences contre les médias.