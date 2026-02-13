Benin Web TV
Afghanistan : Selon l’ONU, quelque 150 000 Afghans sont rentrés depuis janvier

Vendredi 13 février, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a rapporté qu’environ 150 000 ressortissants afghans, qui se trouvaient précédemment en Iran et au Pakistan, sont retournés en Afghanistan depuis le début du mois de janvier.

Ousmane Traoré Samba
13 février
Intervenant depuis Kaboul, Arafat Jamal, le représentant du HCR dans le pays, a souligné que l’ampleur de ces rapatriements suscite de vives inquiétudes au regard des conditions climatiques actuelles.

Le responsable a mis en exergue le contraste entre l’augmentation des retours et la rudesse de l’hiver qui frappe de vastes régions du pays, avec des températures très basses et des précipitations neigeuses importantes.

Selon le HCR, cette situation accroît la vulnérabilité des familles rentrées récemment, lesquelles risquent d’être confrontées à des besoins urgents en matière d’hébergement, de chaleur et d’accès aux services de base.

L’agence onusienne insiste sur l’importance d’une réaction humanitaire adaptée pour assister ces populations, alors que les conditions atmosphériques compliquent déjà les opérations de soutien sur le terrain.

