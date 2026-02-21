Afghanistan : Séisme dans l’est du pays

Un séisme de forte intensité a secoué l’est de l’Afghanistan vendredi 20 février 2026, ont indiqué des journalistes de l’AFP présents à Kaboul et dans la province de Nangarhar.

Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), la secousse a été mesurée à une magnitude de 5,8. Le centre sismique a été localisé à près de 130 kilomètres au nord‑est de Kaboul.

Les reporters sur place ont fait état d’une onde ressentie sur plusieurs localités, y compris la capitale, sans que des détails supplémentaires soient immédiatement disponibles.

Au moment des dépêches initiales, aucun bilan officiel quant aux dégâts ou aux victimes n’avait encore été rendu public par les autorités locales.

Précisions et contexte

Une secousse d’une magnitude proche de 6 peut engendrer des dommages variables selon la profondeur du foyer et la vulnérabilité des constructions; l’USGS fournit généralement ces paramètres dans ses notices détaillées.

Les autorités provinciales et les services d’urgence sont habituellement les premiers à intervenir après un tel événement pour évaluer l’ampleur des impacts et coordonner les secours, tandis que les observatoires sismologiques poursuivent l’analyse des répliques éventuelles.