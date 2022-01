Afghanistan: les talibans appellent les pays musulmans à reconnaître leur gouvernement

Les talibans ont appelé mercredi les pays musulmans à devenir les premiers à reconnaître officiellement leur gouvernement, dans l’espoir de permettre un retour de l’aide internationale indispensable pour endiguer la crise humanitaire qui frappe l’Afghanistan.

Les talibans afghans souhaitent que les pays musulmans se montrent «précurseurs» et les appellent à reconnaître «officiellement» leur gouvernement, a annoncé, mercredi 19 janvier, le Premier ministre. «J’appelle les pays musulmans à se montrer précurseurs et à nous reconnaître officiellement. J’espère que nous serons ensuite capables de nous développer rapidement», a déclaré Mohammad Hassan Akhund lors d’une conférence de presse concernant la crise économique majeure qui frappe le pays depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 et l’arrêt de l’aide internationale au pays, relate l’AFP.

Face aux craintes qu’un éventuel retour de l’aide internationale, qui finançait près de 80% du budget afghan, ne profite aux talibans, le Premier ministre a tenu à distinguer son gouvernement du peuple afghan. « Nous (le gouvernement) ne voulons de l’aide de personne. Nous n’en voulons pas pour les responsables. Nous en avons besoin pour notre population », a-t-il expliqué, en estimant que les talibans avaient « rempli » les conditions pour être reconnus, en ramenant la paix et la sécurité dans le pays.

Aucun pays n’a pour l’instant reconnu le gouvernement formé par les talibans. La communauté internationale reste dans l’expectative et attend de voir comment ces fondamentalistes islamistes comptent gouverner l’Afghanistan, après avoir largement piétiné les droits de l’homme lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Si les talibans ont promis de suivre une ligne moins dure que lors de leur précédent règne, les femmes restent largement exclues des emplois publics et les écoles secondaires pour filles restent pour la plupart fermées.