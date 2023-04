Afghanistan: les services secrets français accusés d’avoir abandonné leurs espions afghans

Selon une enquête collaborative de RFI-Lighthouse Reports et Le Monde, 34 ex-espions afghans, au service de la France, seraient toujours à Kaboul, en grave danger alors qu’ils possèdent des données ultrasensibles.

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) française a été accusée par plusieurs dizaines de ses anciens espions afghans de les avoir abandonnés après la reprise du pouvoir par les Taliban en 2021. Selon une enquête collaborative de RFI-Lighthouse Reports et Le Monde, après la chute de Kaboul le 15 août 2021, « une petite trentaine de personnes » appartenant notamment à la division 915, ou Shamshad, a été évacuée en France.

Cependant, entre une trentaine et une soixantaine d’autres éléments de cette cellule secrète commune, créée par les services de renseignement afghans et la DGSE entre 2009 et 2020, auraient été abandonnés à leur sort, malgré leurs années de travail, notamment de récolte d’informations au profit de la DGSE. L’objectif de cette collecte d’information était « de protéger dans un premier temps les soldats et les intérêts français, puis pour lutter contre le terrorisme et l’insurrection en Afghanistan », lit-on dans l’article publié par RFI.

Alors qu’une partie de ces laissés pour compte des renseignements français se sont réfugiés en Inde, au Pakistan ou en Iran, certains d’entre eux seraient toujours en Afghanistan, « à vivre cachés dans la crainte d’être repérés par les Taliban ». Dans son article, RFI rapporte les témoignages de quelques-uns de ces agents.

Pour sa part, le ministère des Armées dément tout éventuel manquement à l’égard des personnes ayant servi la DGSE et les intérêts français. RFI cite également des sources diplomatiques françaises rappelant que la France a rapatrié au total 9 000 Afghanes et Afghans après l’arrivée des Taliban au pouvoir.