Afghanistan : forte explosion entendue à Kaboul quelques heures après une offensive de l’armée afghane contre le Pakistan

Un puissant souffle a secoué Kaboul tôt le matin du vendredi 27 février, ont rapporté des journalistes de l’AFP présents sur place. L’explosion est survenue quelques heures après que les autorités talibanes eurent annoncé le lancement d’une offensive à la frontière avec le Pakistan.

Selon l’équipe de l’agence, le bruit de la détonation a suivi le passage d’au moins un avion de combat au-dessus de la capitale, puis a été accompagné de tirs sporadiques. Les témoins ont décrit une atmosphère de panique et de confusion dans certains quartiers.

Peu après ces événements, Islamabad a reconnu avoir mené des frappes sur des points situés à Kaboul et à Kandahar. Le gouvernement pakistanais a expliqué que ces opérations avaient été menées en réponse à une attaque contre des installations militaires pakistanaises le long de la frontière.

Le ministre pakistanais de l’Information, Attaullah Tarar, a indiqué sur le réseau X que des « cibles de la défense talibane afghane » avaient été visées, en citant des sites à Kaboul, dans la province de Paktia et à Kandahar.

Tensions frontalières et informations encore partielles

Les autorités des deux côtés évoquent une escalade militaire après des incidents le long de la ligne de démarcation, mais les détails restent fragmentaires. À ce stade, il n’existe pas de confirmation indépendante et immédiate sur l’ampleur des dégâts matériels ou sur un bilan humain précis.

Les événements de la matinée illustrent une montée des tensions entre Kaboul et Islamabad, où les annonces officielles et les ripostes rapides rendent la situation difficile à vérifier en temps réel. Les informations continuent d’affluer et les autorités locales et internationales sont susceptibles de publier de nouveaux éléments dans les heures qui viennent.