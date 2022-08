Affou Keita: moquée sur la toile suite à son invitation sur Allô Caviar, elle répond à ses détracteurs

L’émission « Allô Caviar » du mardi 23 août 2022 avait reçu la chanteuse mandingue Affou Keita. Ayant été victime de raillerie dès l’annonce, elle n’a pas hésité à répondre à ses détracteurs.

La célébrité de la musique mandingue, Affou Keita était l’invitée de l’émission « Allô Caviar », du mardi 23 août 2022. A l’annonce de sa participation à l’émission du coach matrimonial Hamond Chic, la chanteuse est devenue sujet de moquerie sur la toile. Et pour cause, elle ne saurait pas s’exprimer correctement en français.

Connue alors pour n’avoir pas sa bouche dans sa poche, elle a réagi à travers une publication sur sa page Facebook dans la journée du mercredi 24 août 2022. « Je voulais exprimer un ras-le-bol vis à vis des comportements de certaines personnes qui se croient trop cultivées ou maîtrisant tout de la vie. Lorsque j’ai été invitée à l’émission du coach Hamon chic caviar, combien elles étaient ces personnes qui ont le pris le malin plaisir de me moquer. Pourquoi c’est Affou keita que vous invitez, elle va dire quoi là-bas, elle va s’exprimer comment, elle ne comprend pas français, c’est pour aller parler Djoula là-bas. Pleins de choses qui frustrent et rabaissent même », s’est-elle indignée.

Elle a poursuivi en reprochant à ces derniers d’arrêter de faire ce qu’ils n’aiment pas qu’on leur fasse aux autres. « Et pourtant, ce sont ces personnes qui se plaignent qu’on les frustre et qu’on les blesse dans cette émission. Ce que vous n’aimez pas, vous faites cela aux autres », dixit-elle.

Pour conclure, elle a laissé entendre que pour s’exprimer sur un sujet, qu’on n’a pas besoin de déverser tous les mots du dictionnaire français. « Je voulais vous dire, que s’exprimer, ce n’est pas exposé tout le contenu du dictionnaire de la langue française. Parler ou s’exprimer, c’est exposé le fruit de ses pensées par un message pour se faire comprendre. Voilà pourquoi les gens qui ont les moyens se font entourer par des interprètes, voir des gens capables de traduire fidèlement leurs pensées dans une langue ou une ethnie qu’ils ne comprennent pas.

Sortez de la boue et élevez un peu le niveau du débat pour être parmi les étoiles. On peut ne pas bien s’exprimer en français, et réussir dans la vie, être invité sur les grands plateaux parce qu’on représente UN EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ. Pour ma part, je vous souhaite la réussite avec votre français académique pour faire avancer la Côte d’Ivoire, notre beau pays. Je vous aime, la PERLE MANDINGUE », a-t-elle conclu.

Pour rappel, Affou Keïta est une chanteuse qui a beaucoup de succès. Si au début de sa carrière elle ne s’exprimait qu’en Dioula, aujourd’hui elle arrive à tenir tant bien que mal un discours en français. Il faut aussi noter qu’elle s’est beaucoup améliorée en français.