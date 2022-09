Affaire soldats Ivoiriens arrêtés au Mali: Debordo Leekunfa s’attaque violemment à Aïcha Kone

Très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours en raison de l’actualité relative aux soldats Ivoiriens arrêtés au Mali, Debordo Leekunfa vient de s’en prendre violemment à la diva Aicha Koné. Le chanteur coupé-décalé reproche à la diva d’avoir rendu hommage à l’actuel dirigeant Malien le colonel Assimi goita dans une chanson rendue publique.

La diva Ivoirienne Aicha Koné se trouve actuellement au centre d’une vive polémique quelques semaines seulement après avoir fêté ses 45 ans de carrière. La chanteuse connue pour son panafricanisme vient de sortir un morceau dans lequel elle n’a pas tari d’éloge à l’endroit du chef de la transition au Mali dans un contexte de tension entre les Ivoiriens et les Maliens en raison de l’affaire des 49 soldats ivoiriens dont 46 sont encore en détention à Bamako.

A peine dévoilé, le morceau suscite déjà beaucoup de réactions mitigées sur la toile. Dans la foulée, le chanteur coupé-décalé Debordo Leekunfa visiblement déçu de l’attitude de son aîné n’a pas hésité a remonter les bretelles à celle-ci dans un message sur sa page Facebook.

« Comment quelqu’un qui prend en otage des pères de familles, enfants des gens, en plus tes frères ivoiriens, même si tu n’aimes pas le dirigeant actuel, tu ne peux pas te permettre de faire les éloges et même chanter pour Assimi Goïta et sa bande ! » a d’abord déploré le Mimi national avant de cracher ses vérités.

« Dis-moi maman Aicha Koné, c’est quel artiste malien tu as vu entrain de chanter pour le président Ado ? Même pour demander la libération de nos soldats publiquement, personne n’a pu le faire, aucun artiste malien ! Mais c’est en Côte d’ivoire que la politique vous rend fou au point de mélanger appartenance politique et patriotisme. Pire, il y a des gens qui trouvent un moyen de te soutenir, c’est pitoyable! », a indiqué Debordo.

En colère, Debordo a rappelé ensuite à la chanteuse qui a fêté ses 45 ans de carrière le mois dernier combien de fois elle s’est vraiment humiliée à travers son comportement « Si tu penses que c’est au président Ado que tu fais du mal, détrompes toi. Tu es en train d’aider l’ennemi à trainer notre pays dans la boue! Maman, est-ce que tu sais que parmi ces soldats ivoiriens, il y a tes fans et même les parents de ces soldats sont eux aussi des fans de ta musique. C’est ceux-là qui veillent sur notre pays lorsqu’on dort. Mais pourquoi tomber aussi bas, tu n’as pas besoin de ça. Désolé hein, maman mais j’ai honte. Je ne vais pas te clasher mais que Dieu t’accorde le discernement ! Vive la Côte d’Ivoire ».

Pour rappel, Debordo Leekunfa ne manque pas de s’en prendre aux Maliens notamment les artistes depuis l’arrestation des soldats Ivoiriens. L’ancien ami du regretté Dj Arafat avait même annoncé l’organisation d’un géant concert dans le seul but de réclamer la libération de ses compatriotes.