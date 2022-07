Affaire Serey Dié – Josey: Mahmoud Sanogo défend «la voleuse de mari »

Démarrée le weekend dernier, l’affaire dite Serey Dié-Josey continue de susciter de vives réactions au sein de la communauté people ivoirienne. Dernier en date à évoquer le sujet, l’influenceur Mahmoud Sanogo qui a défendu celle que les internautes appellent la « briseuse de foyer ».

« Briseuse de foyer » pour les uns, calculatrice pour les autres, les critiques pleuvent sur la chanteuse Josey au lendemain de la grosse révélation du footballeur ivoirien Serey Dié sur le père du second enfant de l’artiste. L’ancien international ivoirien avait confié en être le père du dernier-né de l’interprète de « Diplôme ». Avec assurance, le footballeur avait avoué être en couple avec la chanteuse, non sans précisé avoir déjà rompu avec sa première femme Aline avec qui il a eu 5 enfants.

Il n’en faut pas plus pour que deux camps se forment autour de cette affaire qui passionne la communauté people. Il y a les pour et les anti-Josey. Aux défenseurs de la jeune mère et qui approuvent son acte s’opposent ceux qui sont contre elle. Et chaque camp ne manque visiblement pas d’argument pour justifier son choix. C’est le cas notamment de Mahmoud Sanogo qui a également pris position dans cette affaire.

Et l’influenceur ivoirien a décidé de défendre la chanteuse. En effet dans un long post publié sur les réseaux sociaux, le cyberactiviste a prié les uns et les autres de coller la paix à la jeune femme. « Quand Aline et Serey Dié ont commencé leur relation, nous n’étions pas là, alors pourquoi tant de jugement sur la toile« , a-t-il lancé aux détracteurs de la chanteuse.

Pour l’homme, l’ex-compagne de l’ancien milieu de terrain de FC Sion est le seul coupable dans cette affaire en ce sens qu’elle n’a pas su bien garder son foyer. « (….) L’homme reste toujours là où il se sent mieux. Un foyer s’entretient, Si tu ne prends pas soin de ton mari à la maison, Une autre femme va t’apprendre comment prendre soin d’un homme, a-t-il ajouté. Une sortie qui ne va certainement pas plaire aux anti-Josey.