Affaire Rubiales: une vidéo compromettante pour Jenni Hermoso

L’affaire Rubiales continue de tenir en haleine l’Espagne. Alors que les spéculations et les discussions se multiplient autour de cette affaire, un nouveau développement a récemment émergé sous la forme d’une vidéo qui paraît compromettante pour Jenni Hermoso.

En effet, un journaliste espagnol a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo qui lève le voile sur les coulisses du fameux baiser volé entre Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), et la joueuse Jennifer Hermoso. Cette séquence a été enregistrée à bord du bus de l’équipe nationale féminine peu après leur victoire au championnat du monde.

Dans la vidéo en question, Jennifer Hermoso mime et raconte avec animation les détails de l’incident à ses coéquipières. « Oh mon Dieu, vous ne l’avez pas vu ? Il est venu et m’a attrapée comme ça », s’exclame-t-elle avec une pointe d’humour. Ses coéquipières ont trouvé la situation plutôt amusante, jusqu’à ce que le président de la RFEF fasse soudainement son apparition dans le bus de l’équipe nationale espagnole, fraîchement couronnée championne du monde. Il est probable que cette situation suscite de nombreuses réactions et puisse potentiellement être utilisée par les partisans du dirigeant espagnol.

D’ailleurs, selon les informations rapportées par El Dario, Luis Rubiales aurait déjà envoyé cette vidéo à la FIFA. Il espère ainsi que ces images pourront le dédouaner dans l’affaire du baiser imposé à Jenni Hermoso. Pour rappel, Luis Rubiales a été suspendu pour une période initiale de 90 jours par la FIFA. De son côté, la RFEF a accusé via un communiqué Jennifer Hermoso de mensonge.

