Affaire Pogba : «pas plus lâche que toi», «marabouté Mbappé», Mathias et Paul se déchirent

Mathias, le frère ainé de Paul Pogba, a porté de graves accusations contre l’international français, alors que le milieu de terrain de la Juventus a intenté une action en justice contre son frère pour tentative d’extorsion.

C’est l’affaire qui fait grand bruit en France depuis ce weekend. Dans une publication postée samedi sur son compte Instagram, Mathias, le frère ainé de Paul Pogba, a annoncé faire très prochainement des «révélations explosives» sur l’international français, ainsi que sur son avocate Rafaela Pimenta et sur Kylian Mbappé. «Les fans méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en connaissance de cause, s’il (Paul Pogba, ndlr) mérite vraiment l’admiration, le respect et l’amour du public, s’il mérite sa place en équipe de France, s’il mérite d’être titulaire à la Juventus, s’il est une personne digne de confiance», a notamment lancé Mathias.

Une sortie médiatique qui a aussitôt fait réagir le principal concerné qui a intenté une action en justice contre son frère, selon la presse française. Une enquête a même été ouverte dimanche pour menaces et tentatives d’extorsion en bande organisée. Alors que Paul Pogba a été écouté par les enquêteurs, le média France Info a révélé l’entretien du milieu de terrain de la Juve avec les agents de police. On apprend ainsi que l’ancien joueur de Manchester United aurait accusé Mathias d’être lié à une bande de personnes qui cherchent à le manipuler et qui l’auraient intimidé, fusil d’assaut à la main, en lui réclamant 13 millions d’euros.

Face à ces révélations, Mathias Pogba s’est de nouveau manifesté sur les réseaux sociaux pour cette fois-ci accuser son frère d’avoir failli causer sa mort. «Ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage .Tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et m’envoyer en prison. Je m’en doutais, maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis, frère, manipuler les gens, c’est pas bien !», a taclé l’ancien joueur de Tours sur Twitter.

«Il n’est pas question d’argent : tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent. Quand tout sera dit, les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre.»

L’international guinéen a également confirmé que La Pioche a sollicité les services d’un marabout bien connu de la famille Pogba pour jeter un sort à Kylian Mbappé qui prenait trop de pouvoir au sein de l’équipe de France. Ce que Paul avait démenti lors de son audition. «Kylian, à présent tu comprends ? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !», a conclu Mathias. L’enquête est toujours en cours.

