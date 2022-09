Affaire Pogba: Kylian Mbappé « préfère faire confiance » à Paul

Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et la Juventus Turin, ce mardi en Ligue des champions, Kylian Mbappé a évoqué l’affaire Pogba qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. L’attaquant parisien préfère faire confiance à son coéquipier en équipe de France, sur les accusations de « maraboutage ».

Il y a quelques jours déjà, Mathias Pogba a accusé son jeune frère Paul Pogba d’avoir “marabouté “ le prodige Kylian Mbappé parce qu’il prenait trop de place en équipe de France. Des accusations qui n’ont pas manqué de défrayer la chronique en France, au point que des rumeurs d’une exclusion de “la Pioche » de l’équipe de France ont fait surface. Interrogé sur le sujet, ce lundi en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et la Juve en C1, Mbappé a déclaré:

« Aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il (Paul Pogba) m’a appelé, il m’a donné sa version des faits. A l’heure où je parle, c’est sa parole contre celle de son frère (Mathias Pogba). Je vais faire confiance à mon coéquipier, c’est dans l’intérêt aussi de la sélection, une grande compétition arrive (le Mondial 2022, ndlr). Il a déjà certains problèmes (Pogba est actuellement blessé), je pense que ce n’est pas le moment d’en rajouter pour lui. On va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça« , a expliqué le natif de Bondy.

Selon CNEWS, Paul Pogba a bel et bien fait appel à un marabout. D’ailleurs, il l’a ainsi confié aux enquêteurs qui s’occupent de cette affaire selon le média français. Mais, le milieu de la Juventus a confié qu’il avait fait ce choix pour se protéger des blessures et non pas pour nuire à Kylian Mbappé.