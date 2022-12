Affaire Onana: Rigobert Song sort du silence après la diffusion d’une vidéo de lui prise à son domicile

Dans un communiqué posté sur ses canaux officiels, Rigobert Song a réagi à la diffusion d’une vidéo de lui prise à son insu à son domicile. Et le sélectionneur du Cameroun se dit piégé.

«A l’entraînement, il fait son one man show, il joue avec les pieds. Je l’appelle et je lui dis : ‘mon petit non, c’est trop de risques, joue le ballon sur le côté. C’est plus simple sur le côté parce qu’on peut le perdre et le reprendre. Il est fâché, il ne lui en faut pas beaucoup. Voilà tout le problème, il ne faut pas lui parler ! Mais Aboubakar Vincent je lui parle, Zambo Anguissa je lui parle, Choupo-Moting je lui parle, Ebossé. je lui parle. Toi tu es même qui et je ne peux pas te parler ?…..

«J’ai stoppé l’entraînement, j’ai dit à tout le monde qu’on va dans les vestiaires. Je lui ai dit : ‘tu as gâté mon entraînement. Le président (de la Fédération Samuel Eto’o, ndlr) était dans les gradins, il voyait tout», expliquait Rigobert Song à un interlocuteur dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans cette séquence, le technicien donnait sa part de vérité sur l’exclusion d’André Onana de la sélection camerounaise à la Coupe du monde 2022. Le gardien de but des Lions Indomptables a été éjecté du groupe pour divergence de point de vue avec son entraîneur, à la veille du match contre la Serbie (3-3) en phase de groupe.

« Une importante décision dans l’intérêt du groupe en pleine compétition »

La vidéo, abondamment relayée par la presse sportive, est également parvenue au manager de la sélection camerounaise qui a réagi. Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi, l’ancien défenseur central a expliqué que cette conversation privée avec son frère n’aurait jamais dû se retrouver sur la toile

« Depuis les premières heures du jeudi 8 décembre 2022, une vidéo amateur d’un peu plus de 90 secondes a inondé la toile et est devenue virale en l’espace de quelques minutes. Dans l’extrait filmé hier à mon insu à mon domicile par une tierce personne venue accompagner mon frère aîné, j’entretiens ce dernier, qui voulait avoir plus de précisions sur la mise à l’écart du gardien titulaire des Lions Indomptables à la coupe du monde FIFA Qatar 2022 à la veille de la rencontre du 28 novembre dernier contre la Serbie », lit-on dans le communiqué.

« J’étais loin de m’imaginer que mon interlocuteur et moi étions filmés à des fins inavouées par la tierce personne qui se trouvait à bonne distance de nous dans mon bureau. Face au tollé général que la diffusion de cette conversation supposée privée a prise sur la toile, il en ressort inéluctablement que sa mise en scène et sa communication à la masse avaient pour desseins finaux : la violation de mon intimité et l’atteinte à mon honorabilité en tant que Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, sur une situation ponctuelle qui m’a contraint à prendre une importante décision dans l’intérêt du groupe en pleine compétition », a ajouté Rigobert Song.

Le coach des Lions Indomptables qui se dit piégé promet traduire en justice l’auteur de la publication. « Tout en condamnant et en me réservant le droit de poursuivre par voie légale l’auteur de cet acte odieux, je réitère mon attachement indéfectible au label Lions Indomptables et au respect des valeurs et des principes qui en sont les leviers», a-t-il conclu.

«Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place», a lâché de son côté André Onana après la divulgation de la vidéo.

