Affaire loyer impayé: l’avocat de Emma Lohoues clarifie, une plainte annoncée contre …

L’avocat de l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a réagi à l’affaire dite de loyer de près de 7 mois évalué à plus de 7 millions de FCFA.

Après un long moment de silence, Emma Lohoues a fini par briser le silence à travers une clarification faite par son avocat. Ce dernier est intervenu dans le live fait par Apoutchou National. Selon Me Olivier, Emma Lohoues est victime de chantage et de manipulation de la part de son propriétaire M. Touré.

« On a été surpris de voir des publications et allégations faisant état de ce que madame Lohoues aurait cumulé 7 mois de loyer non payés. Nous avons préféré observer ses prochaines sorties afin de connaître les réels motifs de ses accusations. On s’est finalement rendu compte que le monsieur était dans du chantage, la manipulation des opinions. Il a fait un plan qui était bien préparé », a expliqué Me Oivier.

Une plainte annoncée contre le propriétaire

Selon lui, Emma Lohoues a loué la maison sous conditions. « En décembre 2019, Mme Lohoues souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d’immeuble, afin d’y installer son entreprise nommée Empire 17. C’est donc dans la quête d’un immeuble adéquat qu’elle est entrée en contact avec le bailleur en question.

Lorsqu’elle avait trouvé cet immeuble, il était dit que la propriété était à usage d’habitation. Mme Lohoues lui a alors proposé d’en faire un bail à usage professionnel, ce que le monsieur a accepté. La dame a payé 3 mois de caution et 7 mois de loyer, sur la base de 1 million 300 mille FCFA par mois. Or, dans son origine, le loyer de la propriété est fixé à 750 mille FCFA sur Facebook » , a-t-il clarifié.

A en croire l’avocat de Emma Lohoues, avec l’accord du bailleur, elle a apporté quelques modifications à la propriété. C’est pourquoi, lorsqu’elle a décidé de quitter les lieux, elle est partie avec tous les matériels qu’elle y a utilisé. Ce qui visiblement irrite le propriétaire.

Emma Lohoues et son avocat ont décidé de porter plainte contre le propriétaire Touré pour chantage et manipulation.

