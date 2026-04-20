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Affaire Kemi Séba: une déclaration du procureur de la CRIET annoncée

Le dossier Kemi Séba, interpellé en Afrique du Sud, connaît une nouvelle étape ce lundi 20 avril 2026.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
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Affaire Kemi Séba: une déclaration du procureur de la CRIET annoncée
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Le procureur spécial de la CRIET doit faire une déclaration officielle dans l’après-midi de ce lundi 20 avril 2026, selon des informations relayées par Bip Radio.

Cette prise de parole est attendue pour éclairer l’opinion sur la position des autorités judiciaires béninoises, notamment en lien avec la coopération judiciaire internationale engagée et les suites procédurales envisagées.

Elle devrait préciser le cadre juridique des démarches en cours, sans préjuger des décisions des juridictions sud-africaines.

L’intervention du procureur spécial est donc scrutée comme un moment de clarification, dans une affaire à forts enjeux politiques et judiciaires, suivie de près tant au Bénin qu’à l’international.

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