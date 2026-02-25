Affaire Gianluca Prestianni vs Vinicius : Junior Rui Costa, président du Benfica, brise le silence

Rui Manuel Cesar Costa, plus connu sous le nom de Rui Costa, demeure une figure emblématique du Benfica et occupe actuellement la présidence du club. Ancien grand joueur, il pèse aujourd’hui dans les débats sportifs en portant la voix de son institution.

Rui Manuel Cesar Costa, plus connu sous le nom de Rui Costa, demeure une figure emblématique du Benfica et occupe actuellement la présidence du club. Ancien grand joueur, il pèse aujourd’hui dans les débats sportifs en portant la voix de son institution.

Au centre d’une vive polémique opposant le jeune talent Gianluca Prestianni à Vinicius Junior, Rui Costa a choisi d’intervenir publiquement. Il ne s’est pas limité à un simple commentaire mais a pris position en tant que responsable du club. Le dirigeant s’est exprimé pour défendre son joueur et préciser la posture du club sur cette affaire.

L’affaire liée à des allégations de racisme visant Vinicius Junior continue d’alimenter les réactions après une semaine marquée par des prises de parole d’analystes, d’anciens footballeurs, de responsables et de personnes extérieures au monde du football.

Publicité

Rui Costa, personnalité reconnue du monde sportif, a affirmé que Prestianni ne peut être considéré comme raciste, prenant ainsi la défense du joueur de Benfica.

Le président a également évoqué la suspension infligée à l’Argentin pour la rencontre de mercredi contre le Real Madrid, précisant que la décision avait été prise sur la base des seules déclarations de Vinicius Junior, et qu’elle empêchait Prestianni de participer au match retour au Santiago Bernabéu.

Benfica se rendra au stade Santiago Bernabéu le mercredi 25 février pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une défaite à domicile, les Aigles doivent s’imposer pour accéder au tour suivant ; le vainqueur pourrait ensuite affronter Manchester City ou le Sporting CP.

Publicité