Affaire Fally Ipupa: voici ce que reproche la star congolaise à sa fille ainée Kenya

Keyna Ipupa est visiblement déterminée à en découdre avec son père. Après l’avoir renié en supprimant le patronyme Ipupa sur les réseaux sociaux, la jeune fille vient de dévoiler une autre conversation secrète entre elle et sa tante Tyna Ipupa, dans laquelle l’on y voit ce que lui reproche son père.

Plus rien ne va entre Fally Ipupa et sa fille. Dans une vidéo live Tik Tok, Keyna l’ainée de la star congolaise a déclaré publiquement la guerre à son géniteur en l’accusant d’être un père irresponsable qui a laissé l’une de ses femmes briser sa relation avec ses enfants.

« Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout », a-t-elle affirmé.

Même si la jeune fille affirme ne pas être trop affectée par ce conflit avec son père, il est clair que la mésentente entre eux n’est pas une simple querelle familiale. En effet, la fille a récemment supprimé le nom « Ipupa » de son compte Instagram, reniant ainsi son identité liée à son père. Dans la foulée, elle a également dévoilé certaines conversations sensées secrètes entre elle et son père.

Alors que cette attitude continue de susciter des réactions mitigées sur la toile, Keyna vient encore de récidiver en dévoilant de nouvelles conversations avec sa tante Tyna Ipupa. Dans une capture d’écran de sa conversation avec la sœur de son père, Keyna explique qu’elle ne participe pas à la guerre qui oppose ses parents depuis des années.

« Moi de toute façon je me mêle pas de ses histoires, depuis le début j’ai dit à papa et maman de ne pas m’impliquer pas dans leurs histoires. C’est papa maintenant, ça fait un moment je suis pas bête. Il envoie pas de message si je lui envoie pas. Je lui envoie un message il répond pas vite ou quand il a envie », peut-on lire dans la conversation.

De son côté, Tyna Ipupa a répliqué à sa nièce en lui annonçant ce que lui reproche son père. A l’en croire, Dicap la merveille est fâché parce qu’il l’a appelé et elle n’a pas décroché. « Mais il t’avait appelé mais tu n’as pas pris et il pense que tu es rentrée dedans », peut-on lire dans la suite des échanges.

Pour le moment, l’Aigle de l’Afrique n’a pas encore réagi à propos de cette affaire qui continue de faire boule de neige sur la toile.