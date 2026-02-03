Affaire Epstein: Bill et Hillary Clinton témoigneront fin février devant le Congrès

Bill et Hillary Clinton sont convoqués pour comparaître devant le Congrès à la fin du mois de février dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein, selon des sources proches du dossier. Leur présence est attendue pour répondre aux questions des parlementaires au sujet des liens présumés entre le financier et plusieurs personnalités publiques.

Cette convocation s’inscrit dans une série d’initiatives menées par des élus chargés d’éclaircir les circonstances entourant les activités d’Epstein et l’étendue de son réseau. Les auditions visent à recueillir des éléments permettant de mieux comprendre qui a côtoyé le défunt milliardaire et quelles informations n’avaient pas encore été rendues publiques.

Les motifs exacts de l’interrogation des anciens dirigeants ne sont pas tous détaillés mais, d’après les enquêteurs, il s’agit surtout de préciser la nature des contacts et d’établir un fait‑à‑fait plutôt que de porter des accusations directes. Le calendrier, fixé vers la fin février, laisse peu de temps aux différentes parties pour préparer leur intervention.

Contexte et enjeux

L’affaire Epstein a suscité depuis plusieurs années une attention internationale en raison des accusations de trafic sexuel et des zones d’ombre entourant sa mort. Les auditions parlementaires cherchent à lever certaines de ces zones d’ombre et à identifier d’éventuelles responsabilités institutionnelles ou individuelles, tout en répondant aux attentes d’une opinion publique avide de transparence.

Politiquement, ces témoignages pourraient alimenter les débats entre camps adverses et relancer la couverture médiatique autour d’un dossier déjà sensible. La forme de l’audition — publique ou à huis clos — n’a pas encore été précisée, ce qui laisse ouverte la question de l’ampleur des révélations qui seront rendues publiques.

Les modalités précises de ces convocations et le contenu des interrogatoires doivent encore être confirmés par les services du Congrès, qui précisent généralement le calendrier et le format quelques jours avant la tenue des séances.