Affaire Dani Alves: le nouveau témoignage de la plaignante

Ce jeudi, l’émission espagnole El programa de Ana Rosa a dévoilé un nouvel extrait du témoignage de la femme de 23 ans, qui accuse Dani Alves de viol.

Dani Alves fait face à une accusation de viol de la part d’une jeune femme depuis janvier dernier. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est même détenu actuellement dans le complexe pénitentiaire de Brians (Barcelone), en attendant son procès. S’il a réfuté les accusations dans un premier temps, l’ancien international brésilien affirme désormais avoir eu une relation avec la plaignante, mais consentie.

Mais, un nouvel extrait du témoignage de la plaignante, diffusé par l’émission espagnole El programa de Ana Rosa ce jeudi, démonte une nouvelle fois cette version du Brésilien. «Il a commencé à me dire des choses désagréables comme ‘tu es ma petite p…’ et il s’est aussi mis à me frapper. Il a jeté mon sac par terre et m’a attrapé par les vêtements… Personne ne me croira parce qu’ils verront sur les caméras que je suis volontairement entrée dans la salle de bain», aurait déclaré la plaignante, en sanglots, à un policier catalan.

Déjà dans de sales draps, Dani Alves voit son cas se compliqué un peu plus chaque jour et son séjour en prison devrait se prolonger encore un bon bout de temps. D’ailleurs, une récente demande de remise en liberté provisoire de ses avocats a été refusée par la justice catalane. Selon les dernières informations, le brésilien vit très mal sa détention.

