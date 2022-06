Affaire Burna Boy: la femme dont le mari a été attaqué, brise enfin le silence

La femme dont le partenaire a été blessé par balle après avoir refusé les avances de Burna Boy dans un club de Lagos est enfin sortie de son silence pour raconter ce qui s’est réellement passé.

Il y a quelques jours, la police nigériane annonçait être à la recherche du chanteur Burna Boy pour son implication dans une affaire de tentative de meurtre après des tirs à balles réelles sur deux personnes dans une boîte de nuit. Alors que l’annonce continue de susciter beaucoup de réactions mitigées sur la toile, une femme identifiée sous le nom de Briella qui aurait refusé les avances du chanteur nigérian vient de monter au créneau pour donner sa version des faits.

En effet, dans un message sur ses réseaux sociaux, Briella Neme, la jeune femme nigériane vivant à Londres, a déclaré que Burna Boy et son service de sécurité ont gâché ses vacances à Lagos. Racontant l’incident, elle a révélé qu’elle a été traumatisée et blessée par les actions du chanteur, de ses amis et du propriétaire du club, Obi Cubana.

Briella a déclaré qu’elle, son partenaire, son meilleur ami et son mari étaient venus d’Amérique et de Londres au Nigeria pour le mariage d’un ami d’enfance. Après le mariage, ils se sont rendus à la discothèque Cubana Lagos pour célébrer les jeunes mariés le 8 juin 2022.

Ils s’amusaient dans la zone VIP du club quand un homme l’avait approchée pour lui parler au nom de Burna Boy. Elle a dit non et à demander à ce dernier d’aller informer Burna qu’elle était mariée et qu’elle n’était pas intéressée par le chanteur.

L’homme revint une seconde fois et elle lui donna la même réponse. Quand il est venu la troisième fois, insistant sur le fait que Burna voulait coûte que côute la rencontrer, le groupe qui était avec Briella s’est enflammé contre l’ami de Burna et cela a conduit à une chaude empoignade. Dans la foulée, la confrontation verbale a dégénéré en combat physique et la sécurité de Cubana est intervenue pour arrêter le combat.

« Burna Boy et ses agents de sécurité ont gâché mes vacances à Lagos »

« Lorsque le premier combat a commencé, la sécurité de Cubana est intervenue et a pu calmer la situation. Mais une autre bagarre a commencé et la sécurité de Cubana est intervenue encore. Pendant qu’ils se battaient, les amis de Burna Boy ont commencé à tirer après ce qui semblait être un signal de Burna Boy. À ce stade, le club était dans le chaos, tout le monde criait et essayait de quitter les lieux »

« Je n’arrivais pas à trouver mon partenaire ou mon meilleur ami. J’ai crié à l’aide après avoir été soulevée et jetée si fort sur le sol par un des amis de Burna, et je me suis blessée à l’épaule gauche. Tous nos policiers privés n’étaient pas autorisés à entrer dans le club, il nous a donc fallu nous battre pour nos vies. Un de nos amis @theflowolf essayait d’amener Burna Boy à calmer la situation, mais il s’est contenté de se moquer de lui et a commencé à monter dans sa voiture tout en étant protégé par sa sécurité.

« Les fusillades ont eu lieu deux fois à des moments différents. Ses amis tiraient également sur des personnes essayant d’évacuer le club par l’entrée principale. Ils étaient prêts à tuer et ne se souciaient pas de savoir qui était touché. La tête de mon partenaire saignait abondamment et son ami a perdu tellement de sang qu’il a eu besoin d’un donneur dès qu’il est arrivé à l’hôpital. Burna Boy a quitté Cubanalagos sans une égratignure et s’est envolé pour l’Espagne le lendemain matin. Obi Cubana ne nous a contactés que quatre jours après l’événement, affirmant qu’il n’en avait aucune idée et qu’il ferait tout pour nous obtenir justice pour tentative de meurtre.

« Onze jours plus tard, il n’y a eu aucune séquence de vidéosurveillance publiée par le club ni même une déclaration pour aborder l’incident publiquement. Les affaires ont continué comme d’habitude pour lui. Même après avoir quitté le club en sécurité à l’extérieur, ou du moins je pensais que j’étais en sécurité. Le même homme qui m’a d’abord approché au nom de Burna Boy m’a vu et m’a dit « oh c’est toi qui faisais du shakara abi », puis il a mis la main dans ses fesses pour prendre quelque chose qui ressemblait à une arme à feu. Heureusement, à ce stade, mes amis m’ont trouvé et m’ont éloigné juste à temps. Il s’est rétracté et est monté dans une voiture et est parti.

« Pour résumer, je suis traumatisé. Je suis en panne tous les jours depuis lors. Les flashbacks aléatoires et les cauchemars. Surtout après avoir vu la réponse de Burna Boy. L’absence de remords ou de responsabilité me dépasse. Au moins deux personnes auraient pu mourir cette nuit-là », a-t-elle raconté.

Pour rappel, après le communiqué de la police, Burna Boy a eu une réaction très étrange qui continue de provoquer la colère de certains de ses fans. « Les réseaux sociaux nigérians peuvent dire que Burna Boy a lancé Boko Haram, et non, ça ne me choquerait pas », a-t-il écrit.