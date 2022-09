Affaire bastonnade Ramba Junior: la ministre de la Famille s’autosaisie du dossier

Nassénéba Touré, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant n’est pas encore prête à baisser les bras dans son combat pour la défense des droits des enfants et des femmes. Dans cet élan, elle vole au secours du jeune rappeur Ramba Junior.

Les voix continuent de s’élever dans l’affaire de la violence dont a été victime le jeune rappeur ivoirien Ramba Junior, qui fait d’ailleurs boule de neige sur la toile depuis quelques jours. Dans cette foulée, la ministre Nassénéba Touré s’est autosaisie du dossier. Elle a incité le staff, ainsi que les parents du jeune rappeur à déposer une plainte auprès des autorités juridiques.

En effet, le dimanche 18 septembre 2022, le manager, le père de l’artiste, ses collaborateurs et le président de la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d’Ivoire (CNJA-CI), se sont rendus dans les locaux de la sous direction de la police nationale en charge de la lutte contre la délinquance juvénile, la traite et le travail des enfants.

A leur arrivée, les collaborateurs du commissaire Luc Zaka ont reçu la plainte. Puis ces derniers ont rassuré les parents et proches du gamin de 12 ans, que tout sera mis en œuvre pour que lumière soit faite sur cette affaire.

La ministre de son côté a instruit également ses équipes pour une prise en charge holistique du gamin. En plus de cette procédure judiciaire, l’enfant bénéficiera d’un accompagnement psycho-social. La ministre Nasseneba Touré reste d’ailleurs, plus que déterminée pour la punition des auteurs de toutes sorte de violences sur les enfants et les femmes. « Nul n’est au-dessus de la loi. Les enfants ont besoin d’être protégés. Nous n’accepterons jamais qu’on fasse subir de telles sévices à un enfant. J’en appelle à l’engagement de tous pour éliminer les violences faites aux enfants et aux femmes », soutient la ministre Nassénéba Touré.

Par ailleurs, la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d’Ivoire (Cnja-Ci, par le biais de son premier responsable, Kevine Mian a salué cet engagement et cette démarche de la ministre. Elle s’est également réjouie de la présence du ministère de la Femme de la famille et de l’enfant à leurs côtés dans cette affaire. « Avec cette présence, nous sommes rassurés que cette affaire connaîtra un aboutissement heureux », a-t-il témoigné.

Pour rappel, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux le week end dernier, montrant l’artiste Ramba Junior violenté par des adultes dans un restaurant à Marcory. Une vidéo qui a affecté plus d’un. Cette vidéo date d’environ 02 mois selon les informations.