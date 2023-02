Affaire Barça: pourquoi le Real Madrid garde le silence?

Ce jeudi, le journal espagnol Marca a expliqué les raisons du silence du Real Madrid, depuis le début de l’affaire de corruption arbitrale qui a éclaboussé le FC Barcelone.

Il y a quelques jours, plusieurs médias espagnols ont rapporté que le FC Barcelone avait effectué des paiements suspects d’un montant d’environ 1,4 million d’euros à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol ayant officié entre 2016 et 2018. Enríquez Negreira avait également occupé le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne de 1996 à 2018, ce qui a suscité des soupçons de corruption d’arbitre à l’encontre du club catalan. Si le Barça a reconnu ces paiements, il a toutefois nié toute acte illégale.

En réaction à cette affaire, les clubs de Liga ont publié mardi dernier un communiqué pour donner leur avis. Mais le Real Madrid n’a pas souhaité se joindre au lot et n’a pas signé cette publication. D’ailleurs, le club Merengue, n’a toujours pas réagi depuis que cette histoire a été révélée, malgré la rivalité historique qui existe entre les deux équipes. Dans son édition du jour, Marca a expliqué cette posture de la Casa Blanca.

Selon le média espagnol, le Real Madrid ne fait pas partie de la commission déléguée de la Liga qui a signé et rendu cette note publique et n’a donc pas de pouvoir de vote. Par conséquent, le champion d’Espagne en titre n’a pas pu s’opposer à cette manœuvre. Les relations entre la Liga et le Real Madrid sont tendues depuis longtemps, et les deux parties restent à distance l’une de l’autre pour le moment. Ce qui explique que le Real se soit écarté de toute initiative publique de la Ligue espagnole dans cette affaire.

Marca précise toutefois que, malgré son silence, le Real Madrid est tout de même indigné par ces révélations autour du Barça et surveille de près toutes les nouvelles informations publiées dans la presse. Les dirigeants Madrilènes souhaitent que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé pendant les années douteuses entre José Maria Enriquez Negreira et le Barça afin de défendre les intérêts du club.