Affaire Barça: le club ne risque aucune sanction sportive selon Tebas

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de LaLiga, le président de l’instance Javier Tebas a réagi à la nouvelle affaire qui secoue actuellement le FC Barcelone.

Hier, plusieurs médias ont rapporté que le FC Barcelone a effectué des paiements suspects d’un montant proche de 1,4 million d’euros à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol ayant officié entre 2016 et 2018. Enríquez Negreira avait également occupé le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne de 1996 à 2018. Si le club catalan a reconnu les paiements, il a toutefois nié toute tentative de corruption expliquant que c’était des émoluments pour des conseils.

Ces révélations ont pourtant été jugées suffisantes pour qu’une enquête judiciaire soit ouverte. Toutefois, le président de la Liga, Javier Tebas, a assuré que le FC Barcelone n’encourait pas de sanctions sportives.

« Avant tout, nous devons tirer cela au clair. On a déjà vérifié, et il est impossible qu’il y ait des sanctions disciplinaires sportives, a expliqué Tebas dans une vidéo diffusée sur les réseaux de LaLiga jeudi après-midi. Le délai de prescription pour ce type de sanctions est de trois ans, et entre 2018 et 2023, cinq années se sont écoulées. La juridiction pénale, c’est autre chose. Un tribunal est en train d’enquêter sur les faits et va déterminer s’il peut y avoir un éventuel délit de corruption entre particuliers », a-t-il expliqué, relayé par le Parisien.

Javier Tebas a ajouté que LaLiga va attendre la fin de l’enquête pour savoir quelles seront les prochaines étapes de ce nouveau scandale qui touche le Barça. « Nous devrons nous présenter comme accusateur privé. Et s’il n’y a pas de procès, tout cela sera classé. Sur le plan éthique et moral, ce genre de choses ne peuvent pas se passer dans le football espagnol. »

🔹Declaración de @tebasjavier, presidente de LaLiga, a raíz de las publicaciones sobre la relación entre Enríquez Negreira y el FC Barcelona🔹: pic.twitter.com/eaeTIlMqBc — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) February 16, 2023