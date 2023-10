Affaire Axel Merryl et Kim Makosso: Lolo Beauté déchaînée contre Papa Mera (photo)

- Publicité-

Dans un live choc sur le réseau social TikTok, Lolo Beauté, la sœur du général Camille Makosso, a annoncé son retrait de la famille Makosso afin de bien recadrer Papa Mera et Maman Nema, deux proches confidents de l’artiste béninois Axel Merryl.

La brouille entre Axel Merryl et Kimi Makosso n’a pas fini de livrer ses secrets. Récemment, Papa Mera, proche et confident d’Axel Merryl, a laissé entendre que l’artiste aurait effectivement été en couple avec la fille aînée du général Camille Makosso.

« Tout ce que je pourrais vous dire à leur sujet leur relation (AK était vraie et réelle, tout ce que vous aviez vu sur les réseaux sociaux était purement vrai.Jusqu’à ce que Karaba active le mode diabolique. Par contre le mode retour a été complètement supprimé et désactivé. Dommage. », a écrit Papa Mera qui n’a pas épargné Lolo Beauté.

Lolo Beauté se désengage de toute responsabilité familiale

Et la réaction de Lolo Beauté ne s’est pas fait attendre. En effet, cette confidence a choqué Lolo Beauté qui s’est sentie visée. Avant de réagir, la sœur de Camille Makosso s’est désengagée de toute responsabilité familiale.



« À partir d’aujourd’hui, je me dissocie de la famille Makosso, je ne suis plus de la famille Makosso, comme ça, je pourrai bien faire mon palabre. À compter d’aujourd’hui, le général n’est plus mon frère, Kimi n’est plus ma nièce. Quand j’aurai terminé mon direct, je vais les bloquer moi-même, je vais bloquer Kimi, je vais bloquer le général, là, je pourrai faire mes dégâts sur TikTok », a-t-elle déclaré.

Lolo Beauté se déchaine

Selon Lolo Beauté, elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. « Quand vous me regardez, vous pensez que j’ai besoin d’une certaine notoriété et pour ça, je ne vais pas venir vous dire la vérité ? Je ne suis pas lâche, je suis Lolo Beauté, digne fille de Makosso. Quand vous me regardez, je ressemble à Makosso Camille qui est là et qui ne parle pas ? Bon, lui je comprends, s’il parle ça va dégénérer », a-t-elle clarifié.



Dans son live TikTok, Lolo Beauté a tenu des propos très acerbes à l’endroit de Papa Mera et sa femme. « Tu t’en vas faire un post (…) Que oui, ils étaient ensemble pour de vrai, malheureux que tu sois », a lâché Lolo Beauté.

Pour l’instant, ni Axel Merryl, ni Camille Makosso, ni Kimi n’ont répondu à la sortie de Lolo Beauté. Toutefois, elle a pu compter sur les tiktokeurs et tiktokeuses qui sont montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol contre Papa Mera, qui semble toujours faire une bourde au moment où tout semble calme.