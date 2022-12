Affaire André Onana: Rigobert Song fait des déballages

L’affaire André Onana n’a visiblement pas livré tous ses secrets avec une nouvelle vidéo dans laquelle le sélectionneur Rigobert Song fait des déballages sur ce feuilleton à rebondissement.

Enfin la vérité sur l’exclusion d’André Onana de la sélection camerounaise à la Coupe du monde 2022? Le gardien de but des Lions Indomptables a été éjecté du groupe pour divergence de point de vue avec son sélectionneur, à la veille du match contre la Serbie (3-3) en phase de groupe. Depuis, les deux camps se tirent dessus sans que l’on sache réellement ce qui s’est passé entre le portier de l’Inter Milan et son entraineur.

Plus maintenant, à en croire une vidéo diffusée ce jeudi sur les réseaux sociaux et dans laquelle Rigobert Song relatait son échange avec son joueur. Dans cette séquence, l’ancien capitaine des Lions Indomptables, dans son bureau et visiblement filmé à son insu, expliquait à un interlocuteur la raison de la mise à l’écart de son gardien titulaire.

«Je suis allé voir le petit le matin pour lui dire : ‘tu sais quoi, je ne veux plus fonctionner avec toi’. Il commence à pleurer. J’ai dit ‘mon petit, je n’ai pas le temps pour ça, je prépare un match. Hier c’est moi qui t’avais appelé, tu n’es pas venu’. Un faux problème hein…», a d’abord raconté le technicien de 56 ans, relayé par Afrik-Foot.

L'entraîneur RIGOBERT SONG raconte lui même en direct l'affaire ONANA ANDRÉ. pic.twitter.com/bnG3QYMXbA — Berthier Ace (@BerthierAce) December 8, 2022

Un «one man show», Song se paie Onana

Avant de revenir sur l’incident plus en détail: «A l’entraînement, il fait son one man show, il joue avec les pieds. Je l’appelle et je lui dis : ‘mon petit non, c’est trop de risques, joue le ballon sur le côté. C’est plus simple sur le côté parce qu’on peut le perdre et le reprendre.’ Il est fâché, il ne lui en faut pas beaucoup. Voilà tout le problème, il ne faut pas lui parler ! Mais Aboubakar Vincent je lui parle, Zambo Anguissa je lui parle, Choupo-Moting je lui parle, Ebossé.je lui parle. Toi tu es même qui et je ne peux pas te parler ?», a lâché le sélectionneur. «J’ai stoppé l’entraînement, j’ai dit à tout le monde qu’on va dans les vestiaires. Je lui ai dit : ‘tu as gâté mon entraînement. Le président (de la Fédération Samuel Eto’o, ndlr) était dans les gradins, il voyait tout.»

A la suite de cette chaude discussion entre les deux hommes, André Onana est allé se plaindre auprès du président de la Fécafoot, Samuel Eto’o; sans succès. Song confirme que l’ancien portier de l’Ajax a demandé au boss du foot camerounais d’intercéder en sa faveur, en vain. «Il s’en va voir le président. Il croit que, comme il est avec lui tous les jours, il va le soutenir. Mais il ne connaît pas l’homme. Le président lui a dit d’aller voir avec le sélectionneur.»

«Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place», a lâché de son côté le portier de l’Inter Milan après la divulgation de la vidéo.

Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. — Andre Onana (@AndreyOnana) December 8, 2022