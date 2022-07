Affaibli, le pape François dément avoir l’intention de démissionner

Le pape François a rejeté les informations selon lesquelles il envisage de démissionner dans un avenir proche, affirmant qu’il est en bonne voie pour visiter le Canada ce mois-ci et qu’il espère pouvoir se rendre à Moscou et à Kiev dès que possible par la suite.

Le pape François a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait renoncer prochainement à sa charge en raison de ses problèmes de santé. Le souverain pontife a affirmé qu’il pourrait se rendre bientôt à Kiev et à Moscou. «Cela ne m’a jamais effleuré l’esprit. Pour le moment, non, pour le moment, non. Vraiment!», a déclaré François lors d’une interview accordée à l’agence Reuters dans sa résidence Sainte-Marthe, au Vatican.

Ces dernières semaines, les vives douleurs du pape au genou droit l’ayant contraint à reporter un voyage en Afrique prévu début juillet ont relancé les spéculations sur une possible renonciation, dans la lignée de son prédécesseur Benoît XVI. François a toutefois répété qu’il pourrait lui-même renoncer à sa charge si sa santé lui empêchait un jour de diriger l’Église. Interrogé sur le moment où cela pourrait arriver, il a répondu: «Nous ne savons pas. Dieu le dira».

Précisant avoir subi «une petite fracture» au genou soignée par une thérapie au laser et à l’aimant, le jésuite argentin a également démenti les rumeurs selon lesquelles un cancer lui aurait été découvert lors de son opération du côlon en juillet 2021, dénonçant des «ragots de cour». Il a également estimé «possible» qu’il se rende en Ukraine «après son retour du Canada», prévu fin juillet. «La première chose est d’aller en Russie pour essayer d’aider d’une manière ou d’une autre, mais j’aimerais aller dans les deux capitales», a-t-il affirmé.