Adrien Rabiot ne supporte pas cette habitude de Mbappé : « Kylian, il m’énerve quand il.. »

Coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, Adrien Rabiot a confié pour Média Carré une attitude de l’attaquant du PSG qui l’énerve autant que ça l’amuse. Et le défenseur de la Juventus a pointé du doigt la posture de l’international tricolor devant les micros et caméras.

S’il y a encore un doute sur son statut de joueur de classe mondiale, Kylian Mbappé a tout dissipé lors du Mondial 2022. Auteur d’une grande compétition, le buteur du PSG a conduit la France en finale, pour la deuxième fois consécutive. Et si les Bleus n’ont pas pu conserver leur couronne, battus en finale par l’Argentine de Lionel Messi, le crack bondynois était à deux doigts de réaliser l’exploit avec un triplet historique.

Une nouvelle démonstration de force du joueur de 23 ans qui fait de plus en plus des envies chez les Bleus. Mais pas seulement, puisque l’ancien de Monaco attise également la jalousie de certains en raison de sa qualité à bien s’exprimer devant les médias. Aux rangs de ces derniers, le milieu défensif de la Juventus, Adrien Rabiot.

Coéquipier de KB7 en sélection, l’ancien parisien a confié pour le Media Carré une anecdote sur le Bondynois, sur le ton de la plaisanterie. Si la propension qu’a l’attaquant du Paris Saint-Germain à adopter une posture extrêmement sérieuse fait de lui un très bon communicant, cette habitude a le don d’agacer Adrien Rabiot.

« Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement. Et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, il change, sa voix, elle change. C’est énervant, c’est stressant. je pense que tout le monde s’est fait la remarque», a-t-il confié. Il est clair que le champion du monde 2018 sait soigner sa communication. Ce qui, selon Edith Reubion, rédactrice en chef du Journal de Mickey, fait de lui un grand frère idéal.

« En plus d’avoir un talent fou, il est inspirant. Si Soprano ressemble au père idéal, Mbappé est le grand frère idéal, celui que tous les enfants aimeraient avoir », détaillait pendant le Mondial 2022, la jeune femme afin d’expliquer pourquoi Mbappé est le chouchou des enfants.