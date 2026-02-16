Adriana Karembeu tente une coupe encore plus courte et un dégradé

Adriana Karembeu a surpris lors des Victoires de la musique du 13 février 2026 en arborant une coupe très courte, rasée sur les côtés et laissée plus longue sur le dessus, associée à un costume noir oversize : un changement de style qui a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, de l’enthousiasme à la réserve.

Adriana Karembeu a surpris lors des Victoires de la musique du 13 février 2026 en arborant une coupe très courte, rasée sur les côtés et laissée plus longue sur le dessus, associée à un costume noir oversize : un changement de style qui a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, de l’enthousiasme à la réserve.

Depuis plusieurs mois, la top model, longtemps identifiée à une chevelure longue emblématique, a opéré un tournant capillaire progressif. Lors de sa dernière apparition publique, la structure de la coiffure — un dégradé rock, côtés rasés et volume maîtrisé sur le dessus — a marqué une rupture nette avec son image glamour traditionnelle. Le choix d’une silhouette androgyne, renforcée par un costume masculin oversize de couleur noire, a été relevé par les observateurs présents et relayé en temps réel sur les plateformes sociales.

La réaction en ligne a été diverse. Certains internautes ont salué l’audace du changement et la modernité du rendu, tandis que d’autres ont exprimé leur préférence pour les longues mèches qu’elle portait auparavant. Sur la Toile, on retrouve des commentaires tels que « Ça lui va super bien », « Très jolie », ou des remarques plus réservées comme « Beaucoup plus belle avec les cheveux longs » et « Coupe pas du tout jolie ». Ces retours contrastés ont alimenté les conversations autour de l’évolution de son image publique.

Publicité

Un look qui divise

La coupe présentée aux Victoires de la musique s’inscrit dans une série d’apparitions récentes où la star a fait le choix du court. Le 8 décembre précédent, lors du gala de l’association Make‑A‑Wish à Paris, elle avait déjà opté pour une coupe courte, associée alors à un costume blanc immaculé et des escarpins noirs. Ce look avait été interprété par certains comme proche de la coiffure d’Ève Gilles, élue Miss France 2024, et avait déjà suscité des commentaires similaires sur son adéquation avec l’image de la célébrité.

Le contraste entre tenues et coupes permet d’identifier une recherche de style volontairement androgène et minimaliste dans ses dernières apparitions publiques. Les choix esthétiques — précision de la coupe, volume contrôlé sur le dessus, côté rasé — correspondent à des codes modernes du stylisme cheveux qui sont largement commentés par les professionnels de la mode et les observateurs de tendances, et relayés par les médias people.

L’évolution de la coiffure d’Adriana Karembeu intervient alors qu’elle est âgée de 54 ans, information régulièrement mentionnée dans les présentations de ses apparitions publiques. Ses deux dernières sorties publiques citées ici sont celles du 8 décembre lors du gala Make‑A‑Wish et du 13 février 2026 aux Victoires de la musique, au cours desquelles elle a présenté successivement des variations de coupe courte accompagnées de costumes contrastés (blanc puis noir).