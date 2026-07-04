Adriana Karembeu et Marc Lavoine visés par une nouvelle plainte pour mise en danger de leur fille Nina

La bataille judiciaire opposant Adriana Karembeu à son ex-mari André Ohanian connaît un nouveau développement significatif. Après un premier dossier classé sans suite par le parquet de Paris, André Ohanian a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant non seulement son ex-épouse, ancienne mannequin, mais aussi son compagnon actuel, le chanteur Marc Lavoine. Cette plainte soulève plusieurs accusations graves concernant la protection et le bien-être de leur fille, âgée de sept ans.

Le conflit entre Adriana Karembeu et André Ohanian, mariés en 2014, se déroule dans un climat particulièrement tendu et est marqué par de nombreuses contestations autour de la garde et de la protection de leur enfant. La nouvelle procédure intervient alors que les deux parties s’accusent mutuellement d’avoir exposé leur fille à des contenus inappropriés via des outils numériques, tels que des tablettes et des téléphones portables.

Cette affaire concentre l’attention sur des accusations de manquements aux obligations légales relatives à la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation d’un enfant mineur, ainsi que sur des faits de corruption de mineur et la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être perçus par un mineur. Par ailleurs, la plainte évoque aussi des infractions liées à la législation sur les stupéfiants.

Un dossier judiciaire qui se complexifie avec une nouvelle plainte à Paris

Le vendredi 3 juillet, André Ohanian a formellement saisi la justice en déposant une plainte avec constitution de partie civile, selon des informations relayées par l’Agence France-Presse (AFP). Par l’intermédiaire de son avocate, Me Najwa El Haïté, il demande une enquête approfondie afin que « toute la lumière soit faite sur des faits susceptibles de porter atteinte à la protection et à l’intérêt supérieur de sa fille ».

La requête de plainte inclut plusieurs qualifications pénales sérieux, telles que le « manquement aux obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un enfant mineur », la « corruption de mineur », la « diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur », ainsi que des infractions aux lois sur les stupéfiants. Ces accusations tendent à démontrer que la sécurité et le bien-être de la fillette n’auraient pas été respectés selon la version d’André Ohanian.

Le litige judiciaire a une dimension particulièrement personnelle puisque Marc Lavoine, compagnon actuel d’Adriana Karembeu, est également intégré à cette nouvelle plainte, une évolution notable dans cette affaire très suivie du public et des médias.

Le conflit tourne notamment autour d’un usage problématique de plusieurs appareils électroniques appartenant à la famille. Selon des sources proches du dossier, cités par l’AFP, il serait question d’un iPad de l’enfant demeuré synchronisé à l’appareil d’un des parents, mais aussi d’un téléphone portable utilisé par la fillette, ce qui aurait permis potentiellement la diffusion de contenus inadaptés.

Cette situation intervient dans un climat de divorce marqué par des représailles judiciaires entre les deux anciens époux, chacun cherchant à défendre ses droits parentaux dans cette procédure complexe.

Quelques jours avant ce nouveau dépôt de plainte, une première enquête ouverte à la suite d’un signalement d’André Ohanian avait été classée sans suite par le parquet parisien. Cette décision, prise le 23 juin, concernait une enquête pour soustraction aux obligations parentales. Les avocates d’Adriana Karembeu, Mes Nathalie Tomasini et Maeva Zampori, avaient alors salué la décision en affirmant qu’aucun élément probant ne venait étayer les accusations portées contre leur cliente.

Les représentantes légales d’Adriana Karembeu avaient aussi souligné que la mannequin consacrait plus de temps à leur fille que son ex-époux, une information contestée par André Ohanian. Par la voix de son avocate, il maintient que la fillette réside habituellement avec lui à Marrakech, où elle est également scolarisée, une donnée qui pourrait avoir une influence importante sur les modalités de garde et d’éducation.