Adidas rompt « immédiatement » sa collaboration avec Kanye West après des remarques antisémites

Kanye West perd un nouveau partenariat de taille. Adidas a annoncé, ce mardi 25 octobre, qu’il arrêtait « immédiatement » sa collaboration avec le rappeur. Ces dernières semaines, l’artiste désormais connu sous le nom de Ye a multiplié les sorties à caractère antisémite.

« Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye », a déclaré le groupe, ajoutant ne pas tolérer « l’antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux ». Signé en 2014, le partenariat entre Adidas et Kanye West a permis au rappeur de faire fortune grâce à la collection de baskests Yeezy. Le succès planétaire de cette collaboration a fait de l’ancien mari de Kim Kardashian un milliardaire.

Alors que la maison de mode française Balenciaga a mis fin à ses relations avec Kanye West le week-end dernier, Adidas faisait l’objet de nombreuses critiques et pressions concernant son manque de réaction. « Votre silence est un danger pour les Juifs », avait notamment dénoncé Jonathan Greenblatt, le directeur général de l’Anti-Defamation League, qui lutte contre l’antisémitisme.

