Adhésion à l’UP le Renouveau: Jock Adammado justifie la dissolution du parti « Le Bénin en Marche »

C’est désormais officiel. Le parti « Le Bénin en Marche » a été dissous au profit de l’adhésion collective de ses membres à l’UP le Renouveau. Comme annoncé, la déclaration d’adhésion a été faite ce lundi à Cotonou, en présence du président de l’UP le Renouveau, Joseph Djogbénou et ses deux vice-présidents.

Jock Adammado a proclamé la dissolution du parti « Le Bénin en Marche » ce lundi. Au cours de la même cérémonie, il a annoncé l’adhésion collective des membres de son ex-parti à l’UP le Renouveau. Selon Jock Adammado, cette décision a été prise « parce que les profondes aspirations de nos populations priment sur le confort que nous garantit l’indépendance de nos initiatives ».

La dissolution du parti « Le Bénin en Marche » et sa fusion avec l’UP le Renouveau de Joseph Djogbénou, a été également motivée par les circonstances actuelles. « Nous avons, compte tenu des exigences des circonstances actuelles, de la vision que nous portons et soutenons depuis avril 2016, fait le choix de la dissolution de notre parti au profit de l’adhésion de nos membres du parti l’Union Progressiste le Renouveau », a déclaré Jock Adammado.

Aboutissement d’une consultation des militants et militantes

La fusion avec l’UP le Renouveau, n’a pas été décidée unilatéralement par le Bureau politique du parti « Le Bénin en Marche ». Selon Mariame Tertuliano, les militants et militantes du parti, ont été impliqués dans le processus. « La cérémonie de ce jour est l’aboutissement d’une consultation de nos militantes et militantes qui ont décidé unanimement de la fusion de notre parti « Le Bénin en Marche » à un grand ensemble politique pour devenir plus fort afin d’œuvrer plus efficacement à l’aspiration, au développement de cette nation et de son peuple », a-t-elle confié.

« Notre choix de rejoindre l’UP le Renouveau est pour nous la preuve que nous avons découvert en ce grand parti une organisation et une structuration qui épousent nos aspirations », a ajouté Mariame Tertuliano, membre du Bureau politique.

Jock Adammado et les siens reçus à bras ouverts

L’accueil réservé aux membres de l’ex-parti « Le Bénin en Marche » a été chaleureux. Ils ont été accueillis à bras ouverts par les ténors de l’UP le Renouveau qui veulent déjà les voir mouiller le maillot. « Nous sommes pressés de nous voir travailler ensemble. Soyez donc les bienvenus chers camarades. Je vous souhaite la bienvenue, mais je ne vous souhaite pas le sommeil. Je ne vous souhaite que le travail, jour et nuit », a déclaré Joseph Djogbénou.

Vous avez tiré leçon de votre expérience et vous avez conclu, qu’il faut davantage la dynamiser, et nous vous recevons les bras ouverts. Joseph Djogbénou

Pour le président de l’UP le Renouveau, il n’y a pas de temps à perdre. « Il nous faut déjà nous remettre en marche pour la conquête de chaque citoyen, de chaque électeur potentiel », a-t-il indiqué.