Ademola Lookman donne ses premiers mots après son arrivée à l’Atlético Madrid

Lundi 2 février 2026, l’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée d’Ademola Lookman en provenance de l’Atalanta Bergame. L’ailier gauche international nigérian, âgé de 28 ans, a signé un contrat courant jusqu’en juin 2030 avec les Colchoneros.

Quelques jours plus tard, le joueur a pris la parole sur son compte X pour évoquer ce tournant de carrière. Il a exprimé sa fierté et son impatience à l’idée de commencer cette nouvelle étape, se disant honoré de porter les couleurs d’un club au palmarès et à l’histoire reconnus dans le paysage espagnol et européen.

Lookman a également partagé son enthousiasme à découvrir Madrid : un cadre inédit, des enjeux renouvelés et une énergie différente qui le motivent. Il a affirmé vouloir s’investir pleinement sur le terrain et défendre le maillot avec intensité à chaque apparition.

Les mots du joueur