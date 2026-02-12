Ademola Lookman, c’est déjà 2 buts et 2 passes décisives avec l’Atlético Madrid

Atlético Madrid a frappé fort dès les premiers quarante-cinq minutes de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Les joueurs de Diego Simeone ont imposé leur rythme et occupé le terrain avec autorité.

Atlético Madrid a frappé fort dès les premiers quarante-cinq minutes de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Les joueurs de Diego Simeone ont imposé leur rythme et occupé le terrain avec autorité.

À la mi-temps, les Madrilènes rejoignaient les vestiaires avec une avance confortable, fruit d’une domination globale et d’occasions concrétisées à plusieurs reprises. La nouvelle recrue nigériane Ademola Lookman s’est illustrée au cœur de cette performance collective.

Juste avant la pause, à la 45e+2, Lookman a encore fait basculer la situation en se transformant en fournisseur : il a délivré la passe qui a permis à l’attaquant argentin d’inscrire le quatrième but, scellant ainsi une première période largement à l’avantage de l’Atlético.

Publicité

Une adaptation immédiate et des chiffres parlants

Arrivé récemment, Lookman confirme son adaptation éclair au système simeonien. En l’espace de trois rencontres, il totalise déjà deux buts et deux passes décisives, des statistiques qui traduisent une intégration rapide et un apport tangible sur le terrain. Son influence lors de cette première mi-temps face au Barça illustre combien sa présence peut peser dans la double confrontation.

Pour l’Atlético, cette prestation représente un atout important avant le match retour : garder cet avantage dépendra désormais de la capacité de l’équipe à conserver cette intensité et à gérer la suite de la rencontre sous la pression barcelonaise.