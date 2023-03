Actrice ivoirienne Aurélie Eliam: « Les femmes méritent d’avoir un salaire supérieur aux hommes »

L’actrice et animatrice de télé ivoirienne, Aurélie Eliam, a récemment fait une déclaration controversée sur l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Selon elle, les femmes méritent un salaire supérieur à celui des hommes en raison de leur capacité à gérer plusieurs tâches en même temps.

Pour Aurélie Eliam, les femmes doivent normalement avoir un revenu mensuel largement supérieur à celui des hommes. Elle pense que les femmes méritent distinction parce qu’elles gèrent leur travail tout en s’occupant de leur maison et de leurs enfants. « Nous Femmes, méritons d’avoir un salaire non égal mais supérieur aux hommes, d’avoir de meilleurs avantages sociaux, et d’avoir des postes encore plus élevés », a-t-elle déclaré lors d’un nouveau numéro de l’émission « Les femmes d’ici » diffusée sur la NCI.

Pour mieux expliquer son point de vue, la jeune actrice et présentatrice télévisée a soutenu que les femmes font tout possible pour gérer leur famille et leurs activités même lorsqu’elles sont malades, tandis que les hommes ne peuvent pas faire face au moindre rhume. « Vous me demanderez pourquoi messieurs ? Tout simplement parce que nous arrivons à gérer une maison, des enfants et un travail, 3 activités en 1 pendant que vous ne gérez que votre travail. Parce que quand nous sommes malades nous continuons de gérer la famille et nos activités, alors que vous au moindre rhume c’est la fin du monde« , a-t-elle déclaré.

Très vite, la déclaration d’Aurélie Eliam a ravivé le débat sur l’égalité des sexes et la discrimination salariale. Pendant que certains applaudissent le courage d’Aurélie Eliam à prendre position sur un sujet aussi sensible, d’autres par contre pensent que cette façon de voir les choses crée une dynamique négative entre les sexes et que cela ne contribue pas à la promotion de l’égalité des sexes.