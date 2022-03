Actes d’escroquerie à Dantokpa et Ganhi: la mesure de la SOGEMA pour la gestion des plaintes

La direction de la société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) vient de mettre à disposition des usagers des marchés Dantokpa, Missèbo, Gbogbanou et Ganhi un numéro vert pour les dénonciations.

Pour faire face à des actes récurrents d’escroquerie, de sous-location, de chantage et autres actes d’incivisme, la direction générale de la société de gestion des marchés autonomes vient de mettre à disposition des marchés de Dantokpa, Ganhi et Gbogbanou, un numéro vert.

Ainsi, les victimes de ces différents actes répréhensibles disposent désormais des interlocuteurs à qui ils pourront se confier. Cette mesure prise par le directeur de la structure en charge de la gestion de ces quatre marchés, vise à créer un environnement sécurisé pour les usagers desdits marchés.

C’est par un communiqué en date à Cotonou du 28 Février que le directeur de la SOGEMA, Armand Gansè apporte l’information à la connaissance des usagers des marchés sous sa responsabilité. Ce numéro vert (55 06 12 12) est fonctionnel tous les jours, 24h/24 et est à accès gratuit. Le directeur général de la sogema compte sur l’utilisation à bon escient de ce numéro vert et sur la collaboration des uns et des autres pour une veille permanente au sein de ces marchés.