Achref Abada signe un contrat avec l’USM Alger

Courtisé par plusieurs écuries, Achref Abada a finalement choisi de rejoindre l’USM Alger, annonce faite ce jeudi 5 février. Âgé de 26 ans, le défenseur arrivait à six mois de la fin de son engagement avec l’ASO Chlef, club où il a passé les quatre dernières saisons.

Après plusieurs semaines de négociations avec la direction algéroise, le joueur a paraphé un contrat d’une durée de trois saisons et demie. La transaction a été officialisée et son inscription a été réalisée auprès de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), permettant son intégration immédiate dans l’effectif.

Repéré notamment grâce à sa prestation avec l’équipe A’ lors de la Coupe Arabe, Abada figurait sur les listes de clubs étrangers intéressés. Toutefois, il n’a pas été retenu par Vladimir Petković pour la sélection qui disputera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Son arrivée intervient alors que l’USM Alger, sixième du championnat et distancé de douze points par le Mouloudia Club d’Alger, cherche à renforcer sa ligne défensive qui a concédé 18 buts en 15 journées.

Parcours et statistiques