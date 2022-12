AC Monza: « un bus plein de prostituées au vestiaire », la folle idée de Berlusconi pour motiver ses joueurs

Connu pour ses frasques et ses sorties à polémique, Silvio Berlusconi a encore pondu une de ses idées dont lui seul connaît certainement la source. Le président de l’AC Monzia a promis une soirée torride avec des prostituées à ses joueurs en cas de victoire contre les géants de la Serie A.

Voilà de quoi motiver davantage les joueurs de l’AC Monza. Promu cette saison en Serie A, le club italien vise le maintien dans l’élite. Une mission que remplie vaillamment les Biancorossi, au moins jusqu’ici, avec une remarquable 14è place au classement, avec neuf longueurs d’avance sur la zone de relégation. Un début laborieux des protégés de Silvio Berlusconi qui sait visiblement comment motiver davantage sa troupe pour des résultats encore meilleurs.

Au détour d’un dîner de Noël organisé au club avec l’ensemble de l’équipe et les employés, le président de l’AC Monza a pris la parole pour féliciter les joueurs et l’entraîneur Raffaele Palladino qui fait un travail impressionnant à la tête de cette jeune formation. « Nous avons trouvé un excellent entraîneur capable de stimuler nos joueurs et qui est compétent, gentil, et aimable « , a déclaré l’ancien boss de l’AC Milan.

Mais l’ancien Premier Ministre italien n’avait pas fini son monologue et a fait une promesse dantesque à ses hommes. « Maintenant les grosses équipes, dont l’AC Milan et la Juve. Si vous parvenez à gagner l’un de ces matchs, j’enverrai un bus rempli de prostituées dans le vestiaire », a-t-il lâché sur un ton serein.

L’AC Monza a rendez-vous avec l’Inter Milan, le 7 janvier 2023, avant de défier la Juventus en double confrontation, en Coupe d’Italie et en championnat (respectivement le 19 et le 29 janvier). Les Biancorossi retrouveront enfin l’AC Milan, champion d’Italie en titre, le 18 février.

De gros chocs pour les poulains de l’entraîneur Raffaele Palladino qui savent désormais quoi faire: gagner sinon les prostituées ne viendront pas, même pas en rêve comme le dira l’humoriste ivoirien, Le Magnific.