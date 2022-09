Abou Diaby exaspéré: de graves révélations d’un homme cocufié par son épouse « voilée » (vidéo)

Abou Diaby est un coach sportif et star de la télé-réalité française. Reçu dans l’émission en toute intimité, il a révélé aux yeux du monde avoir été trompé par sa femme avec plusieurs hommes pendant et après le mariage.

Dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, Abou Diaby a raconté les multiples cas d’infidélité de son épouse qu’il trouvait pourtant pieuse, sa femme très religieuse, voilée, possessive et très jalouse au point où la star qu’il est s’est retirée des réseaux sociaux et a quitté le côté médiatique.

« Elle faisait des trucs qu’elle ne faisait pas avec moi. C’est une pétrolière. Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c’est fort. Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par sa religion, le fait que quand je rentre à la maison, elle lisait femme promise au paradis. Il fallait me voir, je m’investis, je lui donne tout« , se désole Abou.

A l’en croire, il a découvert le pot aux roses le 16 mai 2022, le jour de son anniversaire dans le compte snap de sa femme. « Elle m’a trompé avec plusieurs hommes, avant le mariage et pendant le mariage. (…) C’est triste à dire mais l’habit ne fait pas le moine« , a dénoncé Abou Diaby qui soutient que pendant la période d’abstinence avant le mariage, sa femme se faisait prendre avec ses amants, mais par derrière pour rester pure.

« Dieu va s’occuper d’elle d’elle. Ce qu’elle a fait est grave. Elle couche avec d’autres hommes pendant le mariage sans se protéger. Le 5 mai , elle couche avec un gars, le 6 mai, moi je vais la récupérer, il se passe ce qui se passe, forcément, je suis marié avec elle, je suis dans mes droits en plus« , a-t-il déclaré en évoquant des vidéos illustrant les infidélités de sa femme avec d’autres hommes.

Des dénonciations que rejette en bloc la jeune femme. Selon l’ex d’Abou Diaby, ils n’étaient plus en couple aux moment des faits et l’histoire racontée par le coach est très loin de la réalité.