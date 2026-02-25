Abomey-Calavi: un kiosque clandestin démantelé dans une affaire de trafic de produits psychotropes

Les services de sécurité ont procédé au démantèlement d’un kiosque clandestin impliqué dans la vente de produits psychotropes à Abomey-Calavi.

L’opération s’inscrit dans le cadre des actions visant à lutter contre la circulation illégale de substances contrôlées.

Selon les informations disponibles, les éléments de la brigade anticriminalité de la police ont interpellé plusieurs individus suspectés d’être liés à ce point de vente illicite.

Lors de la perquisition, une quantité significative de produits psychotropes a été saisie, sans que leur provenance légale puisse être établie.

Les suspects ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête et des procédures judiciaires.

Les produits saisis ont été placés sous scellés en vue d’être exploités comme pièces à conviction dans le cadre de l’investigation en cours.

Cette action s’inscrit dans l’effort continu des forces de l’ordre pour neutraliser les réseaux de distribution de drogues et de substances psychotropes sur le territoire communal d’Abomey-Calavi, où la vente clandestine de ces produits constitue une préoccupation récurrente pour les populations.

Les services impliqués ont indiqué que l’enquête se poursuivra afin de déterminer l’étendue du réseau ainsi que l’origine de ces produits, et d’identifier d’éventuels complices.