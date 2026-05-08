Abomey-Calavi: un homme condamné à 36 mois de prison pour vol de moto

Le Tribunal de première instance de première classe d’Abomey-Calavi a condamné, ce jeudi 7 mai 2026, un homme à 36 mois de prison ferme pour une affaire de vol de moto.

Selon les faits exposés à l’audience, une moto activement recherchée par la police a été retrouvée dans une chambre appartenant au prévenu. Les enquêteurs, agissant sur la base de soupçons, se sont rendus à son domicile en son absence. Après avoir forcé l’accès à la pièce concernée, ils y ont découvert l’engin volé.

Interrogé sur la présence de la moto dans cette chambre, le mis en cause a soutenu qu’il avait loué la pièce à un individu qui ne payait plus son loyer et qui aurait disparu depuis plusieurs semaines. Il a affirmé ne plus avoir de nouvelles de ce supposé locataire.

Mais les explications du prévenu n’ont pas convaincu les enquêteurs. D’autant plus que, selon les éléments du dossier, l’homme était introuvable après la découverte de la moto. Un comportement assimilé à une tentative de fuite par les policiers. Face à cette accusation, le prévenu a tenté de se justifier en expliquant qu’il ne se cachait pas. Il a déclaré passer ses nuits de manière alternée chez ses trois épouses, ce qui expliquerait son absence lors de la perquisition.

Pour appuyer sa version des faits, il a présenté au tribunal des quittances de loyer censées prouver l’existence du locataire évoqué. Toutefois, le ministère public a mis en doute l’authenticité des documents produits, relevant plusieurs irrégularités. Les quittances ne comportaient ni cachet officiel, ni signature, encore moins d’empreinte permettant d’authentifier leur validité légale.

Au terme des débats et après les réquisitions du ministère public, le tribunal a finalement retenu les charges de vol de moto contre le prévenu. Il a été condamné à 36 mois de prison ferme et reconduit en détention