Abomey-Calavi: Nathanaël Koty reçu par le procureur spécial de la Csaf pour renforcer la lutte contre les dérives foncières

À Abomey‑Calavi, le maire Nathanaël Koty s’est rendu, vendredi 13 mars 2026, chez le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (Csaf), dans le cadre d’une démarche visant à renforcer la coopération entre la municipalité et les juridictions spécialisées pour traiter les questions foncières.

L’audience a rassemblé plusieurs responsables de la mairie et le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières, Freddy Yèhouénou. Au cœur des échanges : la nécessité d’une gestion transparente et responsable du foncier, secteur marqué par de nombreuses tensions et contentieux dans la commune.

Selon les autorités communales, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le maire lors de son investiture en février 2026, lorsqu’il avait annoncé sa détermination à lutter contre ce qu’il qualifie de « mafia foncière ».

La municipalité entend ainsi traduire en actes concrets cette priorité, avec pour objectifs de sécuriser les transactions, prévenir les litiges et restaurer la confiance des populations.

La mairie espère que cette concertation avec le procureur spécial pourra constituer un tournant décisif dans la gouvernance foncière locale, alors que Abomey-Calavi continue de faire face à une forte pression liée au développement urbain accéléré.