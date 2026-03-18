Benin Web TV
LIVE

Abomey-Calavi: Nathanaël Koty reçu par le procureur spécial de la Csaf pour renforcer la lutte contre les dérives foncières

À Abomey‑Calavi, le maire Nathanaël Koty s’est rendu, vendredi 13 mars 2026, chez le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (Csaf), dans le cadre d’une démarche visant à renforcer la coopération entre la municipalité et les juridictions spécialisées pour traiter les questions foncières.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
418vues
Abomey-Calavi: Nathanaël Koty reçu par le procureur spécial de la Csaf pour renforcer la lutte contre les dérives foncières
Publicité
1 min de lecture
Google News

L’audience a rassemblé plusieurs responsables de la mairie et le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières, Freddy Yèhouénou. Au cœur des échanges : la nécessité d’une gestion transparente et responsable du foncier, secteur marqué par de nombreuses tensions et contentieux dans la commune.

Selon les autorités communales, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le maire lors de son investiture en février 2026, lorsqu’il avait annoncé sa détermination à lutter contre ce qu’il qualifie de « mafia foncière ».

La municipalité entend ainsi traduire en actes concrets cette priorité, avec pour objectifs de sécuriser les transactions, prévenir les litiges et restaurer la confiance des populations.
La mairie espère que cette concertation avec le procureur spécial pourra constituer un tournant décisif dans la gouvernance foncière locale, alors que Abomey-Calavi continue de faire face à une forte pression liée au développement urbain accéléré.

Publicité

Articles liés

Frontière de Sèmè-Kraké: les autorités passent à l’offensive contre les camions hors gabaritFrontière de Sèmè-Kraké: les autorités passent à l’offensive contre les camions hors gabaritAffrontements entre policiers et population à Bassila: un mort et plusieurs blessésAffrontements entre policiers et population à Bassila: un mort et plusieurs blessésCRIET: deux ans de prison ferme et 10 millions FCFA requis contre Julien Kandé KansouCRIET: deux ans de prison ferme et 10 millions FCFA requis contre Julien Kandé KansouNigeria : au moins 23 morts et plus d’une centaine de blessés à MaiduguriNigeria : au moins 23 morts et plus d’une centaine de blessés à Maiduguri
Merci pour votre lecture — publicité