Abdourahamane Tiani : « J’invite le peuple nigérien à apprendre à se pardonner et à oublier »

Le président nigérien a effectivement reçu, le lundi 10 mars 2025, les conclusions des Assises nationales de la refondation. Parmi les principales recommandations figurent une transition de cinq ans, la dissolution des partis politiques et la promotion du général Tiani au grade de général d’armée.

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a reçu le rapport final des Assises nationales de la refondation, organisées à Niamey du 19 au 20 février 2025. Cette cérémonie marque une étape clé dans le processus de transition politique entamé suite au coup d’État de juillet 2023.

« Ce processus a débuté en 2023 à Agadez avec le lancement régional des Assises, qui se sont tenues du 19 au 20 février 2025 », a déclaré le général Tiani dans son discours.

Le président a souligné que ces Assises, organisées au centre de conférence Mahatma Gandhi et au Palais des Congrès, étaient ouvertes à tous les citoyens. « J’avais indiqué que ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer pouvaient le faire dans les trois semaines à venir. Ce délai a été suffisant pour permettre à tous de contribuer », a-t-il ajouté.

Le général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur et de l’Administration du territoire, a présenté les recommandations principales des Assises. « Le rapport final révèle plusieurs recommandations formulées par les participants, basées sur un diagnostic du contexte socio-économique, culturel et politique du pays », a-t-il expliqué.

Parmi les résolutions notables figurent une transition de « cinq ans modulables » et la promotion du général Tiani au grade de général d’armée, en reconnaissance de son rôle historique dans le processus de refondation. Plus radical, le rapport recommande la dissolution des partis politiques et l’adoption d’une nouvelle charte des partis politiques, tenant compte des réalités socio-culturelles du pays.

Une « charte de la refondation » a également été proposée, et, une fois adoptée, elle deviendrait la loi fondamentale à valeur constitutionnelle du Niger, selon les propositions du ministre.

Poursuivant son discours, le général Tiani a insisté sur l’importance de l’unité nationale pour faire face aux défis sécuritaires. « Les intérêts du Niger priment sur toute division, regroupement ou clanisme. Il faut assurer l’existence de notre pays pour que nos intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour notre nation, en particulier en ces temps difficiles », a-t-il exhorté.

Le président du CNSP a également déclaré « l’insécurité importée » et affirmé que « nous devons mettre fin à l’importation de l’insécurité dans notre Sahel ». Il a ajouté : « Que notre Sahel devienne un espace de prospérité pour tous ses habitants, plutôt qu’un lieu d’insécurité, qui entraîne misère et pertes humaines inutiles. »

« Aucun pays ne s’est développé dans la division ni dans la lutte des clans. Aucun pays ne s’est épanoui sans cohésion et sans l’esprit constructif de tous ses citoyens », a rappelé le général Tiani, avant de conclure : « J’invite le peuple nigérien à apprendre à se pardonner et à oublier. Cela peut être difficile, mais rien de digne n’est facile. »

La remise du rapport des Assises nationales intervient dans un contexte régional marqué par l’instabilité politique et sécuritaire au Sahel, près de deux ans après que les militaires ont pris le pouvoir au Niger, entraînant une rupture avec plusieurs partenaires traditionnels, dont la France, et un rapprochement avec la Russie.